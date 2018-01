PARTAGER Lutte contre le blanchiment : L’engagement fort d’El Othmani

Conscient des répercussions graves et des portées multiples du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, ainsi que de l’ampleur des défis qui en résultent, le Maroc ne ménage aucun effort pour lutter contre les crimes économiques, financiers et terroristes sous toutes les formes et pour mettre en place les mesures nécessaires à même d’éradiquer leurs sources de financement, a affirmé, lundi à Rabat, le Chef du gouvernement, M. Saâd Eddine El Othmani.

Lors d’une allocution prononcée à l’ouverture de l’Atelier conjoint Moyen-Orient-Afrique sur les typologies et le renforcement des compétences pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, M. El Othmani a souligné que le Maroc a mis en place d’importantes initiatives afin d’améliorer l’environnement législatif et de consolider l’efficacité des mesures relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et ce, en conformité avec les normes internationales, conventions, accords et les différentes résolutions du Conseil de sécurité en la matière.

Dans ce sens, M. El Othmani a indiqué que le Royaume a adopté un système national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, basé sur une vision intégrée pour l’éradication du crime sous toutes ses formes à travers la citoyenneté organisée, selon une approche globale fondée sur la mise en œuvre des différents mécanismes juridiques et préventifs.

Il s’agit également, a-t-il fait savoir, du renforcement de la coordination nationale et la coopération internationale en tant que mécanismes permettant de faire face aux extensions géographiques de ces activités criminelles et de bénéficier des pratiques et des expériences internationales réussies en la matière.

Passant en revue certains piliers fondateurs du système national pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, M. El Othmani a relevé qu’au niveau législatif, le Royaume a adopté une loi pour la lutte contre ces fléaux et œuvré de manière continue à ce qu’elle soit compatible avec les normes internationales. De même, le Maroc a veillé à mettre en place les textes organiques et pratiques pour les différents acteurs concernés dans ce domaine, a ajouté le Chef du gouvernement.

Au niveau institutionnel, M. El Othmani a évoqué la création de l’Unité marocaine de traitement du renseignement financier (UTRF), en tant que commission administrative indépendante et en faire le noyau d’un système national et un mécanisme de coordination de part sa composition qui comporte la représentation de toutes les administrations et institutions concernées par la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Il a également mis l’accent sur le rôle important du Maroc dans le soutien des efforts internationaux dans ce domaine à travers la ratification des dispositions et conventions internationales y afférant ainsi qu’en partageant les informations et en contribuant à toutes les initiatives internationales visant à éradiquer ces fléaux.

Le choix du Maroc pour abriter cet atelier reflète la place importante qu’il occupe au sein du groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord en tant que membre fondateur dudit groupe et les bonnes relations qu’il entretient avec l’ensemble des pays membres et le reste des pays du continent africain, a noté M. El Othmani.

Cet événement intervient au moment où les relations du Royaume avec les pays africains sont en plein développement, grâce à la vision sage de SM le Roi qui fait du renforcement de la coopération et de la complémentarité Sud-sud un choix stratégique permettant de hisser le partenariat avec les pays de la région à tous les niveaux, a-t-il rappelé.

En abritant cette manifestation, le Maroc aspire à être une plateforme de communication et d’échange d’expertise et des bonnes pratiques entre les pays de la région MENA, ainsi qu’entre les représentants des organisations internationales participant à cet atelier sur les dangers, les moyens et les répercussions des opérations de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, et ce, dans un contexte international marqué par de profondes mutations. De son côté, le directeur général de Bank Al Maghrib (BAM), Abderrahim Bouazza, a indiqué que le nombre de défis auxquels font face ces pays à cause du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et des risques qui en découlent dans un contexte économique caractérisé par la numérisation des transactions et la prolifération des réseaux soutenant ces activités, nécessite d’améliorer l’efficacité du système national concerné, en conformité avec les normes internationales.

Malgré les efforts déployés par les pays, le rôle des groupes régionaux demeure primordial afin de développer les capacités des pays membres en matière de traitement de ces crimes à caractère transfrontalier, et ce, dans le but de renforcer le niveau de coopération et de proposer des initiatives cohérentes à même de mettre fin à ces menaces, a dit M. Bouazza dans ce sens.

Il a également souligné que les pays membres des groupes régionaux sont appelés à interagir de manière continue avec les initiatives proposées, en participant à leur mise en œuvre sur le terrain et en assurant les moyens financiers, techniques et humains nécessaires à leur réalisation.

Cet atelier est tenu conjointement avec le groupe d’action financière pour la région MENA ainsi que trois groupes régionaux africains concernés par la lutte contre le blanchiment d’argent, à savoir, le groupe d’action financière d’Afrique centrale, le groupe d’action financière d’Afrique de l’ouest et le groupe d’action financière de l’Afrique orientale et australe, est organisé en partenariat avec l’Unité marocaine de traitement du renseignement financier.

Cet événement vise, quatre jours durant, à échanger l’expertise et les bonnes pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

LNT avec Map