Le Centre « Moussalaha » pour la réhabilitation et la réinsertion des détenus condamnés dans les affaires d’extrémisme et de terrorisme a lancé, lundi à la prison locale de Salé, la 14ème édition du programme « Moussalaha » (Réconciliation) qui profitera à 21 détenus, portant ainsi à 322 le nombre total des bénéficiaires de ce programme depuis son lancement en 2017.

Par ailleurs, un total de 22 détenus avaient pris part à la 13-ème édition de cette initiative qui vient d’être clôturée lundi à la prison locale de Salé, ajoute le centre « Moussalaha » dans un communiqué.

Ces deux éditions ont été organisées par le centre « Moussalaha », créé en vertu d’une convention de partenariat signée en novembre dernier par des partenaires en application des Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI visant à capitaliser sur les expériences et les bonnes pratiques accumulées dans le cadre de ce programme, précise-t-on.

La cérémonie de lancement a été marquée par la présence notamment du Délégué général à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion, Mohamed Saleh Tamek, du Secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi, de la présidente du Conseil national des droits de l’Homme, Amina Bouayach, du Coordonnateur de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus et de représentants des partenaires institutionnels, ainsi que d’experts et de formateurs, selon la même source.

LNT avec Map

