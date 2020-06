PARTAGER L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès classée 1ère au Maroc

1ère au Maroc, 10ème en Afrique et 14ème dans le monde Arabe : résultats du classement international des jeunes universités publié par Times Higher Education University ranking le 24 juin 2020

Le classement international des jeunes universités (universités de moins de cinquante années d’âge), qui vient d’être publié par le Times Higher Education University ranking le 24 juin 2020 illustre, encore une fois, le leadership scientifique et académique de l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, et la reconnaissance internationale de ses performances. Sur un total de 414 universités concernées, elle apparait dans la catégorie 201-250 (215ème précisément). Dans le paysage universitaire marocain elle occupe toujours la première place, comme elle l’était d’ailleurs dans les autres classements publiés par le THE en 2019 et 2020 (classement mondial des universités et classement des universités des pays émergents). Dans ce même classement, elle est 10ème en Afrique devancée par 4 Universités Égyptiennes, 3 Sud Africaines, 1 Nigériane et 1 Algérienne. Elle est classée également t 14ème dans le monde Arabe devancée par les 4 Universités Égyptiennes et 1 Algérienne déjà citées en plus de 3 universités d’Arabie Saoudite, 3 universités des Emirates Arabes Unies, 1 université du Qatar et 1 université de Jordanie.

Depuis son apparition dans ces classements, l’USMBA améliore progressivement ses scores. Aujourd’hui, elle a obtenu la note maximale de 53.2 pour l’indicateur des citations, qui relate l’importance, l’originalité et l’innovation des résultats de recherches publiés par ses chercheurs. Cet indicateur était égal à 40.8 en 2019. L’université a aussi connu une évolution positive concernant l’indicateur formation, qui est passé de 29.3 enregistré en 2019, à 33.3 atteint en 2020. Ces scores sont remarquables par le fait qu’ils sont les meilleurs à l’échelle nationale et aussi par la tendance positive qu’ils illustrent pour l’évolution de l’université en comparant 2020 et 2019.

La reconnaissance internationale de ce prestigieux classement, a des incidences positives multiples pour la crédibilité des services de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, la qualité de ses produits, l’employabilité de ses lauréats dont on atteste les compétences et son ouverture sur son contexte socio-économique. Les critères adoptés par le THE University ranking permettent de mesurer objectivement ces performances.

La stratégie de l’université renforce tout ce qui peut en faire un excellent campus de recherche et d’innovation et met en œuvre des actions très prometteuses pour l’avenir comme la restructuration des laboratoires et leur accréditation (2020-2025), la mise en place d’une politique transparente de motivation et de soutien à la recherche, réconfortée par des décisions du conseil de l’université, notamment celle du 12 mars 2020, qui mettent en œuvre une panoplie de mesures motivantes à l’innovation, ouverture et la visibilité internationale des enseignants chercheurs et les doctorants. L’USMBA a mis l’étudiant au cœur de ses préoccupations en levant le slogan « Etudiant d’abord ». Elle s’est lancée dans des nouvelles façons d’apprendre, de former et de communiquer. Elle a aussi lancé des nouvelles façons d’orienter comme en atteste les journées d’orientations virtuelles (22-24 juin 2020), activités inédites ayant mobilisé des centaines de cadres de l’université, pour directement toucher des milliers d’étudiants, élèves du niveau baccalauréat et futurs étudiants pour présenter l’université, présenter les cursus de formation et débattre des questions d’employabilité des lauréats.

Le Président de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Professeur Radouane Mrabet félicite et remercie l’ensemble des acteurs qui ont contribué à ces résultats, enseignants chercheurs, cadres administratifs et techniques, responsables des établissements et partenaires régionaux, nationaux et internationaux pour le travail accompli.