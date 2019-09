PARTAGER L’Université Al Akhawayn organise son 5ème festival estudiantin de court métrage

L’Université Al Akhawayn à Ifrane organise la 5ème édition de son Festival du court-métrage du 1 au 3 octobre 2019.

Ce festival a pour principal objectif de reconnaitre et de récompenser le talent et la créativité des étudiants marocains dans 4 catégories : la fiction, le documentaire, le clip musical et la publicité. Il s’agit de la seule plateforme nationale qui permet aux jeunes étudiants de se rencontrer, d’apprendre et d’être valorisés par les grands du cinéma, et ce sans frais d’inscription, sans expérience cinématographique requise et sans restriction artistique ou technique.

Le jury de cette cinquième édition sera présidé par M. Hicham Lasri, réalisateur et scénariste marocain. Les autres membres du jury sont : Mme Lamia Chraibi, Mme Sonia Terrab et M. Youssef Ziraoui.

A noter que le Festival du court-métrage d’Al Akhawayn est né en 2015 d’une collaboration entre l’École des Sciences humaines et sociales d’Al Akhawayn et le Festival du Court-Métrage Marocain de Rabat (FCMMR). Ce rendez-vous artistique annuel se veut une plateforme pour les jeunes étudiants qui feront le cinéma marocain de demain.

LNT avec CdP