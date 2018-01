L’université Al Akhawayn fête sa 23e bougie

Al Akhawayn a soufflé sa 23ème bougie. À cette occasion, l’institution a organisé, vendredi 19 dernier, à Ifrane, une cérémonie en présence d’étudiants, professeurs et employés de l’université.

L’Université Al Akhawayn est depuis novembre 2017, l’unique université non-américaine à disposer de l’accréditation institutionnelle du NEASC Boston – New England, l’une des institutions les plus prestigieuses dans son domaine.

Accordant une importance particulière à l’assurance qualité, Al Akhawayn a également renouvelé en 2017 l’accréditation de sa Business School par le système Européen des Programmes (EPAS) pour son Bachelor en Business and Administration, premier programme en Afrique à disposer de ce label.

Par ailleurs, l’école des Sciences et d’Ingénierie de l’université a été labellisée ABET en 2017 pour la deuxième fois pour son bachelor en Computer Science, et pour la première fois pour ses bachelors de Engineering and Management Science et General Engineering.

Créée en janvier 1995 par Feu Hassan II et le Roi Fahd d’Arabie Saoudite, l’Université Al Akhawayn à Ifrane a formé plus de 4700 lauréats dans les filières : Administration des Affaires, Science et Ingénierie et Sciences Humanitaires et Sociales.