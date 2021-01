Le Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb et l’Agence de l’Oriental viennent de signer un accord de partenariat pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel dans la région de l’oriental.

Cette initiative, qui s’inscrit dans la lignée des efforts de l’UNESCO et des États membres pour le renforcement du secteur de la culture en tant que vecteur et levier de développement, a pour objectif de soutenir la créativité chez les jeunes dans le domaine de l’industrie de la musique, explique l’organisation dans un communiqué.

A travers cet accord, le Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb mettra en œuvre un projet global d’accompagnement de la région de l’Oriental au niveau de la préfecture Oujda-Angad, capital de la région et des sept provinces : Berkane, Taourirt, Figuig, Jerada, Guercif, Nador et Driouch, en vue de lancer un processus de redynamisation du secteur de la culture et du patrimoine, à travers l’intervention sur plusieurs volets, ajoute le communiqué.

Le premier volet dudit accord portera sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de la région de l’Oriental à travers le renforcement des capacités des agents locaux et des communautés sur les concepts de la Convention de 2003 de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et ses différents mécanismes de sauvegarde, et en les dotant d’outils et méthodes pour l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de sauvegarde et de développement.

Le second volet concernera la promotion de l’industrie de la musique à travers l’accompagnement de jeunes artistes de la région dans le but de développer le secteur de la musique en tant que source de dialogue, d’intégration, d’emploi et de revenus, en particulier pour les jeunes.

Partagez cet article :