La Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, le Centre International Mohammed VI de la Simulation en Sciences et Santé, ainsi que l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé organisent en partenariat avec l’École Normale Supérieure de l’Université Hassan II de Casablanca, la première édition du Congrès International des Sciences de l’Éducation et des Sciences de la Santé (ICEHS’23) ainsi que la première Conférence Internationale de Simulation en Afrique (Sim Africa 2023). Cet événement se tiendra du 9 au 11 novembre 2023 à Casablanca, au centre de congrès de l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé.

Sous le thème : « Pedagogical Innovations and Simulations : strategies, contributions, issues, and reflections for education and training », cette manifestation réunira des experts nationaux et internationaux autour d’une multitude d’ateliers et de conférences portant sur des thématiques diverses, à savoir : l’intelligence artificielle, la digitalisation, le deep learning ainsi que d’autres sujets d’actualité. L’objectif étant de réinterroger les pratiques pédagogiques à l’aune des nouveaux enjeux dictés par la transformation digitale mondiale, ainsi que les impératifs de qualité et d’internationalisation dans l’enseignement supérieur, expliquent les organisateurs.

Selon les même sources, l’enseignement supérieur est actuellement confronté aux changements technologiques et doit relever de nombreux défis pour maintenir son positionnement et s’adapter aux multiples changements dans un environnement mondialisé, évolutif et fortement compétitif. Pour réussir dans ce contexte, il doit intégrer des approches innovantes dans ses programmes. Les méthodes d’enseignement et d’apprentissage doivent être adaptées aux différentes innovations pour répondre aux besoins des étudiants et des futurs professionnels.

ICEHS’23 et Sim Africa 2023, réunissent des chercheurs, des doctorants et des praticiens des sciences de la santé et des sciences de l’éducation et du sport, autour de conférences portant sur les innovations pédagogiques de pointe, des communications scientifiques et des masterclass de haute portée scientifique et pédagogique.

AL

Partagez cet article :