L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le Groupe AKDITAL ont annoncé avoir signé deux conventions de partenariat dans le cadre de la « Health Care City » de Benguerir.

En vertu de la première convention, le Groupe AKDITAL réalisera dans l’enceinte de la « Health Care City » de Benguerir un centre international d’oncologie qui permettra aux habitants de la région ainsi que tous les patients de bénéficier de prestations de soins aux standards internationaux dans le domaine de l’oncologie, indique-t-on dans un communiqué conjoint.

Ce centre de premier plan permettra d’administrer des soins dans le cadre de protocoles de chimiothérapie et de radiothérapie, ajoute la même source, notant que son plateau technique inclura un équipement de scintigraphie gamma et la tomographie à émission de positons (PET-scan). La seconde convention porte sur la création de synergies dans le cadre de la « Health Care City » entre le complexe hospitalo-universitaire (CHU) de l’UM6P et le Centre d’Oncologie géré par le Groupe AKDITAL. Ainsi, l’UM6P et AKTIDAL s’accordent pour la mise en place d’un partenariat global portant sur le domaine médical à travers la fourniture de prestations réciproques entre le CHU de l’UM6P et le Centre d’Oncologie en phase d’exploitation (notamment radiologie, laboratoire, réanimation, prise en charge médicale…).

Ce partenariat porte aussi sur le domaine universitaire et académique à travers la formation des équipes médicales et paramédicales, stages étudiants et doctorants dans les unités appartenant au Groupe AKDITAL en plus des échanges d’expériences et de travaux de recherche dans le domaine. « L’UM6P et AKDITAL sont convaincus que ce partenariat ouvrira de nouvelles opportunités pour les activités universitaires, académiques et médicales dans la Ville Verte de Benguerir. Ce partenariat est un engagement ferme pour améliorer les soins en oncologie et pour favoriser la formation de la prochaine génération de médecins et de professionnels de la santé. » a déclaré Dr. Rochdi TALIB, PDG du Groupe AKDITAL , cité dans le communiqué. « Nous sommes ravis de travailler ensemble pour faire avancer la recherche et les soins en oncologie dans la Ville Verte de Benguerir et dans le Royaume du Maroc », a déclaré pour sa part Pr Gabriel Malka, Doyen de la Faculté des Sciences Médicales de l’UM6P.

« Au sein de la Health Care City de Benguerir nous cherchons à développer un nouveau modèle d’organisation et de fonctionnement de l’activité médicale basée sur l’innovation, l’excellence et un solide modèle de gouvernance. Nous ambitionnons à terme de reproduire ce modèle au niveau national et continental », a-t-il ajouté.

LNT avec MAP

