PARTAGER L’UM6 accueille un séminaire sur la Propriété Intellectuelle dans le secteur de la Santé

Global Santé, premier Think Tank privé dans le secteur de la santé, en partenariat avec l’Université Mohamed VI des Sciences de la Santé a organisé le Mercredi 28 Novembre un séminaire stratégique, sous le thème de « L’innovation Pharmaceutique, un levier d’attractivité économique et de leadership à l’international ».

En effet, considéré comme un pays d’avenir par la Global Innovation Policy Center, le Maroc a fait son entrée au classement des pays les plus favorables à l’innovation et à l’encadrement en matière de protection intellectuelle. Classé 21ème sur 50, dans l’édition 2018 de l’international index PI, le Maroc a pu se démarquer principalement dans le secteur de la santé.

Ce séminaire a été l’occasion de rassembler différents acteurs institutionnels, notamment le Ministère de la santé, représenté par le Secrétaire Général du Ministère, Pr Hicham Nejmi, qui a rappelé l’importance donnée à l’innovation pharmaceutique dans le plan d’action du Ministère de la Santé. La table a été animée par d’éminents experts nationaux, représentant et le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique et d’experts internationaux en provenance des Etats-Unis, de France et du Koweit. Cette matinée de travail a permis de mener une réflexion en profondeur sur des thématiques relatives à la promotion et la protection de l’innovation dans les politiques de santé, les enjeux de la protection intellectuelle ainsi que la gouvernance et la réglementation en matière d’innovation. Cette séance de travail a permis de faire ressortir dix recommandations majeures :

– Veiller à la bonne application des règles de mise en pratique des accords de libre-échange notamment en matière de protection de la Propriété Intellectuelle

– Renforcer les lois existantes pour valoriser l’apport de l’innovation dans les échanges économiques

– Mettre en place et assurer un système de sensibilisation aux programmes se référant à la Propriété Intellectuelle et ses externalités positives

– S’assurer de la mise en place d’un organisme public, géré par l’Etat, pour gérer le transfert de technologie entre le secteur public et privé dans le secteur de la santé

– Encourager un cadre juridique favorable à la promotion et l’intégration d’une Propriété Intellectuelle soutenant l’attractivité des laboratoires pharmaceutiques au niveau national

– Créer un écosystème favorable à l’utilisation de la propriété industrielle dans le secteur pharmaceutique

– Créer un cluster universitaire pour permettre aux entreprises actives dans le secteur de la santé de travailler en étroite collaboration avec les laboratoires de recherches afin de promouvoir l’innovation et de répondre aux attentes des universités et acteurs de santé publique

– Encourager la mise en place de cellules de valorisation de brevets pour accompagner les « petits » laboratoires dans la promotion de leur création et leur innovation

– Incuber des sociétés d’accélération de transfert technologique dans les universités de santé publiques et privés pour détecter l’innovation et assurer un lien avec les organismes, secteurs qui valoriseraient cette innovation

– Créer des synergies entre ministère de la santé et de l’Industrie, du commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique afin de créer un environnement favorable dans le secteur de la santé

Pour accompagner cette dynamique de réflexion et de mobilisation, le ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique va mener dans les prochaines semaines, un workshop pour sensibiliser et initier les différentes parties prenantes aux nouveaux textes réglementaires relatifs à la Propriété Intellectuelle, notamment dans le secteur de la Santé.

S’exprimant à l’ouverture du séminaire, le Professeur Chakib Nejjari, Président de l’université Mohammed VI des Sciences de la Santé a affirmé que « La recherche et l’innovation sont au centre des politiques publiques sanitaires dans les pays les plus avancées, notamment grâce aux évolutions biotechnologiques du secteur pharmaceutique. La volonté du Maroc de moderniser son système de santé, le rendre plus accessible et plus performant nécessite une harmonisation du cadre réglementaire et académique pour rendre notre pays plus attractif. Nous devons profiter des accords de libre-échange pour attirer les meilleurs savoir-faire dans le secteur de la santé »

« La recherche et l’innovation sont aujourd’hui des prérequis obligatoires pour se mettre au diapason de l’économie mondiale. Dans le secteur de la santé et pharmaceutique, cette logique est encore plus forte. Notre pays enregistre de belles avancées dans l’innovation et la recherche. Nous devons maintenir cette dynamique qui place le Maroc comme une plateforme d’accueil privilégiée des investissements les plus productifs et les plus créateurs de valeur » note pour sa part, Mr Hatim Benjelloun, Fondateur du Think Tank Global Santé.

LNT avec CdP