PARTAGER L’UIC lance des formations financières certifiantes avec la BVC

L’Université Internationale de Casablanca (UIC) s’est engagée, depuis plusieurs années, à promouvoir l’éducation financière et boursière en faveur des étudiants de la Faculté de Commerce et Gestion de l’UIC, à travers une alliance win-win avec la Bourse de Casablanca et le Chartered Institute for Securities & Investment (le CISI) qui vient d’élire l’UIC comme Centre d’examen accrédité pour la Certification CISI.

« Les formations certifiantes offertes par CISI sont des cursus courts et donnent lieu à la délivrance d’une certification Internationale. Ainsi et dans un premier temps, ce programme sera dédié aux étudiants avant d’être élargi, notamment aux professionnels du secteur financier au Maroc qui souhaitent obtenir des certifications internationales. » a déclaré le Président de la Bourse de Casablanca Monsieur Karim Hajji lors de la cérémonie de signature des conventions avec un cercle restreint d’établissements universitaires en l’occurrence l’UIC, le 20 février 2019, en présence de M. Mounir Tantaoui-Iraki en sa qualité de Recteur et Président, M. Jamal Boukouray (Doyen de la Faculté de Commerce et Gestion) et Mme Sanae Bendrisse, Responsable de la Filière de Droit et Fiscalité et coordinatrice du projet d’implantation du Centre d’examen CISI à l’UIC.

Pour sa part, Monsieur Simon Culhane, Directeur Général du CISI a déclaré: « Nous sommes ravis de nous associer à la Bourse de Casablanca et à l’UIC qui fut la première université visitée en 2012 en vue de promouvoir le développement de l’éducation financière pour les futurs lauréats et le rapprochement avec le monde professionnel du monde des affaires, de la finance et des valeurs mobilières. »

LNT avec CdP