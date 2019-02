PARTAGER L’UE veut renforcer son partenariat avec le monde arabe

La haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité Federica Mogherini a souligné, lundi à Bruxelles, l’attachement de l’UE à renforcer sa coopération avec le monde arabe pour relever les défis communs.

« Nous pensons que la coopération est la base d’un avenir meilleur » pour les deux parties, a affirmé Mme Mogherini qui co-présidait la réunion ministérielle Union Européenne-Ligue Arabe, tenue dans la capitale européenne.

La cheffe de la diplomatie européenne a plaidé pour un partenariat UE-monde arabe à même de favoriser la création d’emplois pour les jeunes, l’amélioration de l’éducation, la gestion des flux migratoires de manière plus humaine et plus sûre, l’adaptation au changement climatique, la lutte contre la radicalisation et la lutte contre le terrorisme.

« Dans tous ces domaines, nous avons besoin les uns des autres. L’Europe a besoin de coopération avec le monde arabe et le monde arabe a besoin de coopération avec l’Europe », a-t-elle dit.

Pour Mme Mogherni, ce partenariat est nécessaire pour la résolution des conflits que connaît la région, y compris ceux au Moyen-Orient, en Libye et au Yémen.

Évoquant le conflit israélo-palestinien, elle a réitéré l’engagement de l’UE en faveur de la paix dans les Lieux saints, en renforçant constamment sa contribution au maintien des opérations de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA).

«Nous avons besoin d’une coopération entre les Européens et les Arabes pour accompagner » les efforts sur la voie de la paix, a insisté Mme Mogherini qui relève une convergence sur l’objectif « urgent » d' »empêcher l’effondrement définitif de la solution à deux États et de trouver les moyens de la faire revivre ».

Mme Mogherini coprésidait cette réunion avec Al-Dirdiri Mohamed Ahmed, ministre soudanais des Affaires étrangères (qui exerce actuellement la présidence de la partie arabe au niveau ministériel) et Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue des Etats arabes.

Ces derniers ont souligné l’importance de cette rencontre qui se tient en prévision du premier sommet UE-Ligue des États arabes qui aura lieu les 24 et 25 février à Charm El Cheikh en Egypte, en couronnement d’une dizaine d’années de partenariat entre les deux parties.

M. Aboul Gheit a fait état d’une aspiration commune des pays du monde arabe et de l’UE qui tablent sur ce sommet pour renforcer davantage leur coordination et leur coopération sur une série de questions majeures, à leur tête la question palestinienne.

Tout en saluant le soutien de l’UE aux Palestiniens, il l’a appelé à jouer un rôle plus actif sur le plan politique pour parvenir à la paix au Moyen-Orient.

Le ministre soudanais des Affaires étrangères a, pour sa part, exhorté l’UE à poursuivre ses efforts en soutien des Palestiniens, notamment à travers ses contributions pour aider l’UNRWA à faire face à la crise financière qu’elle connaît depuis l’arrêt du financement américain dans la foulée de la décision unilatérale des Etats Unis de transférer leur ambassade à Al Qods occupée.

Les sujets de la migration, les changements climatiques, la crise en Libye et la situation dans les territoires palestiniens occupés ont également focalisé l’attention des participants à cette réunion à laquelle le Maroc était représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.

Les ministres ont axé notamment leurs travaux sur un certain nombre de questions régionales, ainsi que sur les défis mondiaux auxquels l’Europe comme le monde arabe sont actuellement confrontés, tels que le terrorisme, le changement climatique, les migrations et les situations en matière de droits de l’homme.

Ils ont, en outre, fait part de leur volonté de renforcer le partenariat entre l’Europe et le monde arabe pour consolider la paix et la stabilité, garantir la sécurité, favoriser le développement économique, social et technologique, et continuer de renforcer et de promouvoir le multilatéralisme et un ordre fondé sur des règles.

LNT avec Map