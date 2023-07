L’Union européenne et les Philippines ont décidé de reprendre leurs négociations en vue d’un accord de libre-échange, afin d’instaurer « une nouvelle ère de coopération », a déclaré lundi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en déplacement à Manille.

Les pourparlers avaient commencé en 2015, sous la présidence de Benigno Aquino, mais ils avaient été interrompus deux ans plus tard sous son successeur Rodrigo Duterte, dont la guerre meurtrière contre la drogue avait tendu les relations diplomatiques avec les Occidentaux et déclenché une enquête internationale.

« Je suis très heureuse que nous ayons décidé de relancer les négociations pour (un) accord de libre-échange », a déclaré Mme von der Leyen, lors d’une conférence de presse conjointe avec le nouveau président Ferdinand Marcos Jr.

« Nos équipes vont se mettre au travail dès maintenant pour mettre en place les bonnes conditions afin que nous puissions reprendre les négociations », a-t-elle ajouté, en soulignant l' »énorme potentiel » d’un tel accord pour les deux partenaires en termes d’emplois et de croissance.

Pour M. Marcos, les Philippines et l’UE sont des « partenaires partageant les mêmes idées » avec « des valeurs communes »: « démocratie, prospérité durable et inclusive, Etat de droit, paix et stabilité, et droits humains ».

Actuellement, l’UE est le quatrième partenaire commercial des Philippines, qui bénéficient du Système de préférences généralisées Plus (SPG+) européen. Ceci leur permet d’exporter 6.274 produits vers l’UE sans droits de douane à payer, mais Manille verra ce dispositif expirer à la fin de l’année.

Le système des préférences généralisées est un dispositif qui permet l’importation dans l’UE de marchandises originaires de pays en voie de développement à taux réduit ou nul.

Dans le cadre du SPG+, qui concerne les pays en développement, Bruxelles supprime ses droits de douane à l’importation sur les deux tiers de différentes catégories de produits en échange de la mise en œuvre de 27 conventions internationales sur les droits humains, le droit du travail, l’environnement et la bonne gouvernance.

Des observateurs et des membres du Parlement européen avaient demandé à l’UE de suspendre toute prolongation de ce dispositif en faveur des Philippines en raison de la répression anti-drogue lancée par M. Duterte, qui a coûté la vie à des milliers de personnes.

Cette guerre contre les stupéfiants continue avec M. Marcos. Un groupe de surveillance philippin estime que plus de 350 personnes ont été tuées depuis qu’il a pris le pouvoir en juin 2022.

Philippe Dam, directeur du plaidoyer auprès de l’UE de l’ONG Human Rights Watch, a jugé préoccupant que Mme von der Leyen « ne puisse pas être entendue s’attaquer aux questions des droits humains et des libertés civiles ».

« La situation des droits humains aux Philippines reste désastreuse », a alerté M. Dam dans un communiqué.

