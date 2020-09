PARTAGER LoveLocal, la nouvelle campagne de Facebook

#LoveLocal, la nouvelle campagne de Facebook pour soutenir les PME locales Facebook vient d’annoncer le lancement de #LoveLocal – une nouvelle initiative visant à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) locales dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord – qui ont été parmi les plus touchées pendant la pandémie COVID-19. Soulignant l’impact de la pandémie sur les PME et la nécessité d’un soutien supplémentaire, l’enquête sur l’avenir des entreprises, une collaboration en cours entre Facebook, la Banque mondiale et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), a publié en juillet 2020 un rapport sur la « Situation Mondiale des Petites Entreprises » qui a révélé que 26 % des PME dans le monde avaient fermé entre janvier et mai 2020. « Selon le rapport, dans la région MENA, 70 % des entreprises ont fait état d’une réduction de leurs ventes, et environ 40 % ont réduit leurs effectifs en réponse à la pandémie », affirme Ramez Shehadi, Directeur Général pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, sur Facebook. « Les petites entreprises sont l’épine dorsale de toute économie et les piliers de leurs communautés locales.

En ces temps difficiles, les PME ont besoin de membres de la communauté dans toute la région. Notre campagne #LoveLocal vise à soutenir les entreprises locales et à inciter les communautés locales à s’engager davantage avec elles dans tout effort visant à assurer la subsistance et la croissance des PME maintenant et à l’avenir », souligne-t-il. La campagne #LoveLocal vise à soutenir les PME régionales qui pivotent vers le numérique et se développent en mettant en avant plusieurs ressources mises à leur disposition pour leur relance économique, explique-t-on dans un communiqué. Grâce à #LoveLocal, Facebook permettra aux gérants d’entreprises d’accéder au centre de formation pour les PME du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord – une plateforme comprenant jusqu’à 40 webinaires en ligne disponibles gratuitement que les entreprises peuvent utiliser pour maîtriser une gamme d’outils numériques couvrant le marketing digitale et le commerce électronique, et pour développer et accroître leur présence commerciale en ligne. Les cours ont été développés en partenariat avec des plateformes de commerce électronique connus et des partenaires Facebook tels qu’ecomz, Expand Cart et Zid.