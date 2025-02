Les résultats tde l’étude Love Brand ont été dévoilés lors de la Love Brand Ceremony, qui s’est tenue mercredi 29 janvier 2025 dans le cadre de l’événement Les Impériales Week 2025, ces résultats mettent en lumière les marques et personnalités les plus appréciées des Marocains.

Menée par Imperium, l’étude LOVE BRAND s’est adressée à plus de 3 200 personnes, recueillant des données à travers plusieurs villes du pays, dont Casablanca, Rabat, Salé, Tanger, Fès et Marrakech. Plus de 1 700 marques et 700 personnalités et influenceurs ont été cités par la population interrogée.

Les personnalités et influenceurs les plus aimés

Parmi les célébrités les plus plébiscitées, le Top 10 se compose de :

Achraf Hakimi Soufiane El Bakali Saad Lamjarred Asmaa Lmnawar Zouhair Bahaoui Hakim Ziyech ElGrandeToto Manal Benchlikha Hassan Elfed Salma Rachid

Concernant les influenceurs, le classement met en avant :

Ilyas Elmaliki Kawtar Bamo Mustapha Swinga Basso Mehdi Amri Ihssane Benalluch Hicham Masrar Simo Sedraty Adil Taouil Achraf Belmouden Farouk Life Halima Filali Taha Essou Reda El Wahabi Saraa Bujad

Les marques préférées des Marocains

Dans la catégorie marques internationales, les dix enseignes les plus aimées sont :

Orange

Coca-Cola

Samsung

Adidas

Cadum

Nike

Bic

Dacia

McDonald’s

Jeep

Quant aux marques nationales, les plus plébiscitées sont :

Marjane

CIH Bank

RAM

CTM

OCP

Banque Populaire

Afriquia

Bricoma

Lesieur

Un classement enrichi pour une vision plus large

Pour sa 8ème édition, l’étude LOVE BRAND a adopté une approche plus approfondie, segmentant les résultats en 12 secteurs clés :

Alimentation : Danone, Dari, Bimo

: Danone, Dari, Bimo Boissons : Coca-Cola, Sidi Ali, La Cigogne

: Coca-Cola, Sidi Ali, La Cigogne Personal Care : Nivea, Signal, Dove

: Nivea, Signal, Dove Fast Food & Restauration : McDonald’s, KFC, Burger King

: McDonald’s, KFC, Burger King Energie & Carburants : TotalEnergies, Shell, Afriquia

: TotalEnergies, Shell, Afriquia Banque : Attijariwafa Bank, Banque Populaire, Bank of Africa

: Attijariwafa Bank, Banque Populaire, Bank of Africa Assurance : Axa Assurance, Wafa Assurance, RMA

: Axa Assurance, Wafa Assurance, RMA Télécommunications & Technologie : Inwi, Maroc Telecom, Orange

: Inwi, Maroc Telecom, Orange Automobile : Mercedes-Benz, Renault, Audi

: Mercedes-Benz, Renault, Audi Mode & Habillement : Nike, Adidas, Zara

: Nike, Adidas, Zara Voyages & Tourisme : Royal Air Maroc, ONCF, CTM

: Royal Air Maroc, ONCF, CTM Retail : Marjane, Carrefour, Bim

L’étude LOVE BRAND constitue un outil stratégique pour les professionnels du marketing et les entreprises. Ce classement annuel permet de mieux comprendre les affinités et tendances des consommateurs marocains, offrant ainsi des indications clés pour les marques souhaitant renforcer leur image et leur présence sur le marché.

