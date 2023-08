L’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) et la société Loukos Energy Morocco Limited, filiale de la société énergétique Chariot Limited, ont annoncé la signature d’un accord pétrolier portant sur la zone nommée « Loukos Onshore » située en zone terrestre entre Kénitra et Larache.

La société Chariot est partenaire de l’ONHYM dans le cadre des permis de recherche « Lixus Offshore » attribués en 2019, sur lesquels une découverte de gaz a été réalisée début 2022, ainsi que sur les permis adjacents « Rissana Offshore », indique l’Office dans un communiqué.

Loukos couvre une superficie approximative de 1.371 km2 adjacente aux licences offshore de Lixus et Rissana de Chariot, la première contenant l’important projet de développement de gaz de la découverte d’Anchois (« Anchois »). Une évaluation détaillée a déjà commencé sur la base de données sismiques 3D de 150 km2 et de forages sur le bloc.

Chariot opère également d’autres projets d’exploration en Namibie et au Brésil outre ses projets d’énergie verte en Afrique.

