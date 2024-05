Lors du 29e Salon international de l’édition et du livre à Rabat, l’écrivaine et artiste Loubaba Laalej a présenté son dernier ouvrage, « Chuchotement du silence », un voyage artistique explorant les nuances et les mystères du silence. Avec les éloges des écrivains Aziz Stouli et Ahmed Bachnou en préface, cet ouvrage offre une réflexion poétique et profonde sur le silence à travers la poésie et la peinture littéraire.

Laalej, artiste prolifique originaire de Fès, est membre de la Ligue des Écrivaines du Maroc et a reçu un doctorat honorifique pour ses contributions aux beaux-arts. Dans « Chuchotement du silence », elle invite les lecteurs à une exploration de diverses formes de silence, allant de la plénitude à l’isolement, offrant ainsi une vision complexe de cette thématique universelle.

À travers ses écrits et ses œuvres, Laalej examine les multiples facettes du silence, révélant comment il peut être à la fois source d’inspiration et de souffrance pour l’artiste. Elle souligne également le silence comme choix conscient et nécessaire pour nourrir la créativité artistique, une exploration intimement liée à l’identité individuelle.

La présentation de « Chuchotement du silence » au Salon a offert aux participants l’occasion de découvrir l’atelier créatif de Laalej et d’explorer les inspirations derrière ses créations.

