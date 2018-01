PARTAGER La Loterie Nationale renouvelle ses certifications

La Loterie Nationale a renouvelé en décembre 2017 la certification ISO 27001 pour l’ensemble de ses activités après 3 audits de surveillance qui se sont avérés concluants. Il est à noter que la Loterie Nationale avait obtenu cette certification la première fois en décembre 2014.

Le renouvellement de cette certification témoigne que l’entreprise a mis sur pied et maîtrise un Système de management de la sécurité de l’information (SMSI) ; dans la foulée, la Loterie Nationale a également renouvelé la certification WLA (World Lottery Association) aux Standards de Contrôle et de Sécurité « SCS ».

Cette double certification garantit aux niveaux national et international l’intégrité ainsi que la qualité des jeux qu’elle propose.

Dans le cadre de la certification ISO 27001, la Loterie Nationale a mis en place un Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI), qui vise à assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations au sens large. Son champ d’application couvre l’ensemble des collaborateurs, des locaux, des équipements informatiques et des données numériques ou sur supports papier. Cet outil permet de garantir la probité et la fiabilité des jeux, dans le respect des principes éthiques de la Loterie Nationale.

Avec la certification WLA-SCS: la Loterie Nationale dispose d’une reconnaissance des plus élevées en matière de surveillance des processus, sur la base des Security Control Standards (SCS) établis par la WLA, l’association mondiale des loteries. Cette certification – qui nécessite de répondre préalablement à la norme ISO 27001 – impose un contrôle rigoureux et permanent de la sécurité, en mettant l’accent sur les risques spécifiques au secteur des loteries. Concrètement, elle est constituée de 111 points de contrôle supplémentaires à la norme ISO 27001.

Pour maintenir cette double certification, la Loterie Nationale a dû continuer à se conformer aux normes vouées à la sécurité de l’information. Au Maroc, seulement quelques entreprises sont certifiées en vertu de la norme ISO et la Loterie Nationale est la première loterie en Afrique à avoir obtenu en décembre 2014 une certification ISO 27001 : version 2013.

En Décembre 2016, elle a reçu, pour la deuxième fois consécutive, le plus haut niveau de certification internationale en matière de jeu responsable de la World Lottery Association (WLA), soit le niveau 4. Rappelons que cette certification, attribuée par un jury international composé d’experts indépendants en responsabilité sociale d’entreprise, avait été accordée pour une première fois en 2013.

Les «Standards Européens de Jeu Responsable» ont été édités en 2007 par l’association des loteries européennes, European Lotteries (EL). Ces standards décrivent en dix points-clés les devoirs des sociétés de loterie vis-à-vis des joueurs dans une perspective de prévention et de lutte contre le jeu excessif.

La WLA regroupe près de 150 sociétés de loterie provenant de plus de 80 pays. Pour atteindre ce niveau supérieur de certification, nous avons démontré que nous intégrons à nos activités quotidiennes les sept principes de jeu responsable adoptés par l’association, notamment la protection des clients et des groupes vulnérables, la collaboration avec nos parties prenantes, et l’information au public et aux joueurs. De plus, l’obtention du plus haut niveau de certification signifie que nous possédons les ressources nécessaires pour assurer l’amélioration continue de nos programmes d’aide et de sensibilisation au jeu responsable.

