La Loterie Nationale engagée dans une nouvelle dynamique

La Société de Gestion de Loterie Nationale renouvelle ses ambitions et met au point une stratégie de développement prenant en compte les enjeux et la réalité du secteur des jeux, annonce un communiqué. A travers son nouveau partenariat avec Sisal, l’établissement ambitionne un encadrement du réseau de détaillants en vue de moderniser son dispositif national, de s’adapter aux nouvelles attentes du marché et de mettre à disposition du public un cadre de jeu innovant, digitalisé et sécurisé.

Sisal Group, acteur historique des jeux physiques et en ligne en Italie, a remporté en Mars 2018 l’appel d’offres de la Société de Gestion de la Loterie Nationale (SGLN) pour l’exploitation des jeux, du réseau de distribution, du marketing et de la commercialisation des produits. Ce nouveau partenariat permet de donner une nouvelle impulsion à l’activité de Loterie Nationale, selon le texte.

En effet, la concession nouvellement conclue prévoit la fourniture, l’installation et la maintenance d’un nouveau système de développement de jeux pour le compte de la Loterie Nationale. Dès le 1er janvier 2019, le groupe italien a pris en charge la gestion et le développement d’un portefeuille de jeux qui comprend des loteries, des jeux en ligne et des courses virtuelles. Une collaboration d’ordre marketing et technique qui permet de développer et diversifier l’offre de la Loterie Nationale et de renforcer la proximité de la société avec les joueurs, dit-on auprès des responsables.

Cette diversification s’appuiera non seulement sur de nouvelles propositions de jeux mais également sur une digitalisation accrue des produits mis à disposition des joueurs. Ce plan ambitieux inclut une réévaluation des standards de la marque Loterie Nationale tout en s’inscrivant dans la continuité de son patrimoine historique et de sa poursuite de la satisfaction de ses joueurs.

Une nouvelle ère s’annonce donc pour la Loterie Nationale, qui capitalise sur son histoire de plus de 40 ans. De fait, cette institution constitue depuis sa création en 1971 un acteur majeur du paysage économique et social marocain et a toujours joué un rôle éminent en œuvrant pour le bien-être social. Cet historique riche en innovations s’articule autour de plusieurs lancements de jeux (Loto, jeux instantanés, Quatro, Joker, keno …) mais également une mise à niveau continue des dispositifs ludiques et de tirages. Aujourd’hui, la Loterie Nationale poursuit une stratégie de développement responsable et maîtrisée, laquelle prévoit, notamment, son implantation dans des zones non couvertes à ce jour afin d’offrir une alternative réglementée aux jeux illégaux.

Cette dimension éthique et responsable est au cœur du fonctionnement et de la vision de la Loterie Nationale. L’établissement poursuit ainsi ses objectifs opérationnels tout en conservant en ligne de mire son rôle responsable au service de l’intérêt général et des collectivités . Ce rôle se décline continuellement autour de deux prescriptions globales à savoir un objectif social et une mission de responsabilisation.

Cette dernière vise la protection des joueurs à travers la mise en place de dispositifs rigoureux en matière d’éthique, de prévention contre le jeu excessif et de garantie de qualité. L’objectif d’ordre social s’articule quant à lui autour du soutien à des initiatives et à des groupements à caractère social et solidaire et d’une politique de redistribution transparente des produits des jeux, conclut le texte.

