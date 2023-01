La 50ème édition de l’Oriental Fashion Show, organisé par l’Association Route de la soie et Al Andalus, se tiendra à Paris les 24 et 25 janvier 2023. L’événement reste

fidèle à sa vocation de mettre à l’honneur et de valoriser le caftan marocain, fleuron de l’excellence des savoir-faire marocains en révélant le talent des créateurs de mode du Royaume. L’OFS se donne pour mission d’œuvrer pour le dialogue entre les cultures du monde.

Après avoir organisé l’exposition « les merveilles du caftan » à Rabat sous l’égide du Ministère de la Jeunesse, de la culture et de la Communication du Royaume

du Maroc à l’occasion de la 17ème session du Comité intergouvernemental de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en novembre et

décembre 2022, la marocaine Hind Joudar, Présidente de l’OFS promet une édition somptueuse.

En effet, pour cette 50ème édition, le Maroc sera représenté par la maison « Mautassin » fondée par la créatrice Aicha Mouaastassim qui présentera une collection de caftans valorisant le patrimoine et l’excellence marocaine. Pour cet événement, le choix s’est porté sur la Rive Gauche de Paris et ses aspects mythique et romanesque. Les défilés auront lieu dans l’enceinte d’un édifice emblématique de l’excellence à la française, le prestigieux et néanmoins discret Hôtel de l’Industrie situé place Saint Germain des Prés 75006 Paris.

Les créations d’une quinzaine de stylistes rigoureusement choisis pour leur singularité et leur talent, seront dévoilés lors des défilés. Une remise des trophées de la mode orientale sera organisée au siège de l’UNESCO à Paris, le 27 janvier 2023, pour honorer les designers, stylistes, couturiers qui œuvrent pour la sauvegarde de l’art vestimentaire ainsi que pour remercier les partenaires et soutiens de l’oriental fashion show.

LNT avec CdP

