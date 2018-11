PARTAGER L’Oréal Professionnel célèbre les meilleurs apprentis coiffeurs du Maroc

Chaque année, depuis 9 ans, L’Oréal Professionnel propose à une vingtaine d’écoles de coiffure sélectionnées dans tout le Maroc d’être partenaires et de leur apporter des formations complètes et adaptées à leurs besoins et complémentaires à leur propre programme. Cette année, la cérémonie de remises des diplômes a eu lieu dans le cadre du salon Cosmétista Expo le mardi 16 octobre à Casablanca. Chacun s’est vu remettre l’attestation avec ses résultats ; puis, Philippe Garnier Directeur éducation et son équipe ont annoncé les meilleurs élèves de chaque école en leur offrant un chèque cadeau de formation à l’académie L’Oréal. Les meilleures élèves ex-aequo du Maroc qui se sont partagé la note de 19,4/20 sont Latefa Harrab de l’école Carles de Fès et Ghizlane Akram de l’école Jean-Marc K à Casablanca. Elles ont reçu des cadeaux ainsi qu’un parcours complet de formation à l’académie L’Oréal.

Valoriser le métier de la coiffure

2018 marque la 9ème année du programme L’Oréal Professionnel « Ecole Partenaires » ; ce sont près de 3000 élèves qui y ont adhéré et Le programme de formation ne concerne pas que les élèves, mais aussi leurs moniteurs et les directeurs d’écoles.

Pour les élèves, le programme consiste en un module de formation chaque mois. Chaque élève reçoit dès le début de son cursus un kit technique contenant le matériel nécessaire à sa formation.

Le programme inclut des stages théoriques et pratiques sur la coloration, le lissage et les soins du cheveu. L’univers artistique et créatif est également mis en valeur. La saison s’achève par un examen et une cérémonie de remise de diplômes. Les meilleurs élèves de chaque école se voient attribuer une mention spéciale « Coup de Chapeau » et des cadeaux pour les aider à démarrer dans leur nouveau métier (dont un stage de 2 jours sur les bases de la coloration).

Les moniteurs sont également formés chaque trimestre à travers des séminaires spécifiques.

Enfin, les directeurs d’école bénéficient d’un logo exclusif « Ecole Partenaire » et profitent d’offres exclusives, de supports de communication et d’animation.

Et L’Oréal Professionnel motive les apprentis coiffeurs à poursuivre leur formation en proposant un PASSEPORT qui permet de valider toutes les formations professionnelles suivies ensuite à l’académie. Les coiffeurs pourront ainsi passer un échelon supplémentaire et recevoir un CERTIFICAT COLORISTE EXPERT L’Oréal Professionnel, ce qui, au final, compose une pépinière de jeunes professionnels pour les salons de coiffure au Maroc.

LNT avec Cdp