L'Oréal Maroc et l'OFPPT créent une filière coiffure

Le directeur général de L’Oréal Maroc, M. Philippe Raffray, a signé avec les membres de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail une convention de partenariat, dont l’objectif est de garantir une formation de qualité et innovante permettant d’obtenir un diplôme co-signé L’Oréal et OFPPT afin d’encourager et de développer le métier de la coiffure au Maroc, nous apprend-on dans un communiqué.

Les deux partenaires ont pour but d’accompagner les futurs coiffeurs dans leurs formations, métiers et carrières avec :

– La création et la mise en place d’un cursus de formation « coiffure »

– L’appui au perfectionnement des formateurs

– La mise en place d’une cellule pilote au centre mixte Lala Aicha Sidi Maârouf sur Casablanca avec la création d’un salon de coiffure L’Oréal.

En assurant une formation active et collaborative, le parcours proposé se matérialise par des sessions de théories et de pratiques pour pouvoir passer un examen devant un jury professionnel, poursuit le texte.

Une formation de qualité personnalisée en fonction du niveau de chacun, avec des professionnels, est ainsi proposée, en vue d’apporter une réponse à la problématique du métier de la coiffure, conclut le communiqué.

LNT avec CdP