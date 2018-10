PARTAGER L’Oréal Maroc : les collaborateurs rassemblés autour de la 9ème édition du Citizen Day

Pour la 9e année consécutive, L’Oréal Maroc a organisé le 9ème Citizen Day, une journée de volontariat solidaire qui permet à leurs collaborateurs de consacrer une journée entière, sur leur temps de travail, à accompagner les bénéficiaires d’associations marocaines à œuvrer dans des actions dans le domaine social ou environnemental.

Les collaborateurs de L’Oréal au service d’une diversité d’actions

Dans ce cadre, les équipes de L’Oréal ont apporté leur soutien à 2 associations : l’Association Bahri avec une action de nettoyage de la plage de Ain Diab où plus d’ ½ tonne de déchets a été récoltée, l’Orphelinat Lalla Hasna où une fête de Achoura a été organisée au profit de plus de 70 enfant et enfin, une remise en état d’un jardin laissé à l’abandon, dans la commune de Sidi Belyout.

« C’est une grande fierté de voir chaque année un nombre croissant de collaborateurs de L’Oréal se mobiliser », a déclaré Philippe Raffray, Directeur Général de la filiale. « Avec le Citizen Day, nous sommes heureux de leur permettre d’être acteurs des engagements du Groupe en termes de responsabilité sociétale et environnementale et de se mettre au service d’associations qui agissent en faveur des plus démunis, pour un monde plus durable. »

Un engagement mondial grandissant : plus de 30 000 collaborateurs impliqués

Chaque année, le Groupe L’Oréal organise un Citizen Day dans près de 70 pays. Les collaborateurs de l’ensemble des filiales L’Oréal dans le monde, tous niveaux hiérarchiques confondus, se mobilisent. Année après année, le taux de participation de cette opération lancée en 2010 ne cesse d’augmenter, passant de 20 000 collaborateurs engagés en 2013, à plus de 30 000 en 2017.

« Dans le monde, cette mobilisation de plus de 30 000 collaborateurs représente près de 170 000 heures de volontariat. Cet impact collectif au bénéfice de 700 associations contribue à notre fierté à tous », indique Alexandra Palt, Chief Corporate Responsibility Officer de L’Oréal. « Le Citizen day est un pilier de notre culture d’entreprise, emblématique d’autres formes d’engagement citoyen mises en place par L’Oréal. »

LNT



Chiffres clés L’Oréal Maroc 2018

140 collaborateurs

3 actions menées à terme

560 heures de volontariat

Plus d’½ TONNE de déchets récoltés

Chiffres clés L’Oréal monde 2017

30 000 collaborateurs dans 68 pays

707 associations bénéficiaires

166 000 heures de volontariat