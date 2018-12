PARTAGER L’ordre des experts comptables organise son premier prix de recherche

L’ordre des Experts-Comptables (OEC) organise la première édition du « Prix de la Recherche de l’Ordre des Experts-Comptables » avec l’ambition d’encourager la recherche dans les domaines multidisciplinaires de l’expertise comptable et dans les disciplines de la gouvernance, le management du risque, la performance organisationnelle ou encore le pilotage stratégique.

Le prix cherche à distinguer les travaux de recherche effectués dans le cadre d’une thèse de doctorat, d’un mémoire d’expertise comptable et d’un mémoire de master de recherche, apportant une contribution de qualité à la connaissance dans les domaines de l’expertise comptable. Il récompense, cette année, les travaux de recherche (thèse de doctorat et mémoire d’expertise comptable) obtenus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, indique un communiqué de l’OEC.

S’adressant à toutes les formations (universités et écoles de commerce), il représente ainsi un moyen de répondre à une demande sociale consistant à accroître la connaissance scientifique dans le pays dans les champs scientifiques de la comptabilité, de l’audit et de la fiscalité.

Il récompense les travaux soutenus dans un établissement de l’enseignement supérieur marocain ou ceux de marocains dans un établissement étranger de l’enseignement supérieur et se veut aussi un prix encourageant la recherche scientifique opérationnelle et contribuant à renforcer le pont entre le monde académique et le monde de l’entreprise.

Un Trophée sera remis à chaque candidat en lice pour le prix du concours doté d’une valeur de 25.000 Dhs pour la meilleure thèse et le meilleur mémoire d’expertise comptable ainsi que de 10.000 Dhs pour le prix du meilleur mémoire de Master de recherche, ajoute le communiqué.

LNT avec CdP