L’Ordre des Experts-Comptables (OEC) a lancé, mardi à Casablanca, la 5ème édition du Prix de la Recherche qui vise à augmenter la connaissance scientifique dans les champs scientifiques de la comptabilité, de l’audit et de la fiscalité, dans le contexte marocain.

Ce prix, lancé lors de la première réunion de son comité scientifique, cherche à distinguer les travaux de recherche effectués dans le cadre d’une Thèse de Doctorat, d’un Mémoire d’Expertise comptable, et d’un mémoire de master de recherche, obtenus entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, apportant une contribution de qualité à la connaissance dans les domaines de l’expertise comptable.

Intervenant à cette occasion, le 2ème vice-président du Conseil National de l’OEC, Ahmed Chahbi, a affirmé que ce prix de la recherche contribue à la promotion de l’expertise comptable ainsi que l’expertise en matière financière, juridique et fiscale.

Cette distinction, a-t-il poursuivi, vise aussi à enrichir de manière significative la compréhension dans des domaines tels que la gouvernance, la gestion des risques et la performance organisationnelle. En outre, M. Chahbi a expliqué qu’un jury d’évaluation sélectionnera ce qu’il considère comme étant la meilleure thèse de doctorat, le meilleur mémoire d’expertise comptable, et le meilleur mémoire de master de recherche, selon les critères d’excellence, notant que La date limite e dépôt des dossiers de candidatures est fixée au 29 février, tandis que la remise des prix aura lieu en mai 2024.

Un Trophée sera remis à chaque candidat en lice pour le prix du concours qui est doté d’un prix d’une valeur de 30.000 dirhams pour le prix de la meilleure thèse, 30.000 dirhams pour le prix du meilleur mémoire d’expertise comptable et 15.000 dirhams pour le prix du meilleur mémoire de Master de recherche.

Pour sa part, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales – Université Hassan II de Casablanca, Abdellatif Komat, qui préside le Comité scientifique de la 5ème édition de ce prix, a fait savoir que l’expertise comptable touche à tout ce qui est lié au management, finance et performance des entreprises, préconisant de cibler davantage les écoles doctorales et les travaux de recherche afin d’encourager la recherche académique dans ce domaine.

« Nous avons besoin, au niveau des universités, d’instances d’évaluation de la recherche qui est un vecteur d’innovation dans notre pays. Cela passe par la formation, la R&D et la recherche appliquée », a-t-il dit, mettant en avant l’importance d’assurer une coordination et une communication efficace entre les universités et les acteurs de l’expertise comptable.

M. Komat a aussi précisé que les partenariats public-privé sont à présent en phase de mise en place d’école doctorales pour améliorer la recherche scientifique.

De son côté, le directeur du Groupe ISCAE, Adil Malki, a insisté sur la nécessité de dématérialiser la candidature et de proposer des solutions électroniques afin de faire face aux contraintes géographiques, d’augmenter le nombre de candidatures et de permettre une participation plus inclusive.

M. Malki a, dans ce sens, noté qu’il faut faire appel aux réseaux sociaux et au marketing digital pour cibler les lauréats et les doctorants afin d’élargir la participation à ce prix, ajoutant que les cérémonies de remise des diplômes, les cabanes régionales, les ateliers au niveau des universités constituent également un lieu de rencontre pour cibler un maximum de candidats.

Instauré en 2018, le prix de la recherche de l’OEC récompense les travaux soutenus dans un établissement de l’enseignement supérieur marocain ou les travaux soutenus par des marocains dans un établissement étranger de l’enseignement supérieur.

LNT avec MAP

Partagez cet article :