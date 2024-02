Du 19 au 24 février 2024, le Concours International de Musique de l’OPM célèbre sa 20e édition à Casablanca et Rabat. Le concours rassemblera des violonistes internationaux sélectionnés à travers le monde pour une compétition qui conjugue technicité, talent et émotion.

Créé en mars 2001 par l’OPM, le Concours International de Musique de l’Orchestre Philharmonique du Maroc s’adresse aux musiciens dont la formation est déjà confirmée, prêts à se lancer dans une carrière internationale. La particularité de cette compétition, est que les candidats s’affrontent dès les demi-finales aux côtés de l’Orchestre Philharmonique du Maroc dans les plus grands concertos du répertoire.

“Peu de compétitions internationales offrent à leurs candidats la possibilité de jouer avec un orchestre philharmonique, et ce, dès les demi-finales. Cela permet aux candidats, depuis plus de 20 ans, de démontrer leur talent et leur musicalité dans un contexte professionnel et exigeant”, déclare M. Farid Bensaid, Président Fondateur de l’OPM.

Pour l’occasion, l’Orchestre Philharmonique du Maroc sera dirigé par le chef d’orchestre franco-marocain Mehdi Lougraïda. Un jury international chargé de départager les candidats sera présidé par le violoniste canadien Martin Beaver et composé de Régis Pasquier (France), Nicolas Dautricourt (France), Paola Tumeo (Italie), Ahmed Essyad (Maroc) et Rebekka Hartmann (Allemagne).

Comme à l’accoutumée, le public aura son mot à dire ! En effet, en plus des prix décernés par le jury (un total 30 000 euros) le public aura la possibilité de décerner une récompense d’une valeur de 3000 euros à son candidat favori lors de la grande finale. Les billets pour assister à toutes les épreuves du concours sont gratuits et disponibles en ligne sur le site du concours : opmcompetition.ma.

LNT avec CdP

