Qui dit Ramadan dit collections Ramadan. Marques et créateurs imaginent chaque année des lignes dédiées au mois sacré. Jellabas, gandouras, serouels et caftans se réinventent au goût du jour pendant cette période où la tradition est à l’honneur. Sélection de nos 5 looks préférés pour un ftour en famille ou entre amis.

Cette année, les looks Ramadan ne manquent pas de fantaisie. Outre les marques mainstream qui ont, pour la majorité, ajouté à leurs propositions des capsules Ramadan, nos créateurs et marques ont également leur mot à dire. Inspirés par notre patrimoine vestimentaire typique, ils réinvestissent la tradition avec des accents mode subtils ou plus audacieux pour certains. Alors, quoi porter pendant ce Ramadan ?

1. La gandoura Eli de Moroccan Touch

Gandoura vaporeuse et sophistiquée, Eli, disponible en bleu, blanc, noir et camel, nous tape dans l’œil. On aime la sobriété et le purisme de la coupe, les lignes graphique et les détails du col où de délicats akkads saupoudrent cette gandoura à l’élégance authentique.

2. Le Kimono d’Aele

La marque marocaine revisite le vestiaire de Ramadan avec une approche moderniste. Dans une collection capsule où les clins d’œil subtils à nos traditions se marient à des silhouettes dans l’air du temps, ce Kimono, décliné également en rose indien, nous interpelle. Structuré, aux motifs luxuriants, et coupé avec précision, on s’imagine le porter au-delà du mois sacré tant il se prête aussi bien à des silhouettes Ramadan qu’en guise de manteau qui sort du lot.

3. L’ensemble de Jammis the brand

Un set qui surprend entre coupe serouel, velours et teinte résolument incendiaire. On aime la versatilité de cet ensemble coordonné carrot pant et blouse, que l’on peut porter aussi bien au bureau pour qu’un ftour tant il joue entre modernisme et allusion modérée au vestiaire traditionnel.

4. La gandoura de Yass and Yass

Quand notre gandoura rencontre une danseuse de flamenco cela donne la création audacieuse et inattendue de la marque Yass and Yass. Celles qui aiment l’originalité apprécieront les détails des manches aux volants surprenants sur une coupe qui respecte toute la fluidité originelle de la gandoura.

