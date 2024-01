L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) a marqué la clôture de trois projets pilotes au Maroc, lors d’un événement organisé, mardi 16 janvier, à l’Academy de Mode Casablanca. Cette initiative, réalisée en partenariat avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le Ministère de la Transition Énergétique et du Développement durable, l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH), et la délégation de l’Union Européenne au Maroc, a présenté les résultats de la cartographie des déchets de textiles post-industriel et pré-consommation.

Hanan Hanzaz, Cheffe du Bureau Régional pour la Région Arabe et Représentante de l’ONUDI au Maroc, a souligné l’objectif de la feuille de route élaborée sur la base des conclusions de SwitchMed. Cette feuille de route vise à guider les décideurs et les entreprises locales dans la création de filières circulaires textiles au Maroc, tout en rendant l’industrie textile plus compétitive et en réduisant son impact environnemental, a-t-elle expliqué.

Les projets pilotes, financés par l’Union Européenne dans le cadre du programme régional SwitchMed, mettent en lumière l’importance d’une gestion efficace des produits chimiques et la mise en place des chaînes de valeur circulaires pour améliorer la performance environnementale de l’industrie textile marocaine.

Roberta De Palma, Conseillère Technique en Chef du projet ONUDI/SwitchMed, a précisé que l’adoption de modèles d’affaires innovants positionnerait le secteur textile marocain comme un partenaire durable sur la scène mondiale.

SwitchMed, s’alignant avec la transition vers des pratiques de consommation et de production durables, vise à promouvoir une économie verte et circulaire dans la région, englobant l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la Palestine, la Tunisie, et le Maroc.

Cet événement a été marqué par l’organisation de tables rondes mettant en avant les opportunités et les modèles d’affaires pour une chaîne de valeur circulaire du textile au Maroc, ainsi que le textile circulaire et l’utilisation des produits chimiques, incluant le protocole ZDHC.

En parallèle, les étudiants de l’Academy de Mode Casablanca ont dévoilé des projets axés sur le développement de collections intégrant les principes de conception circulaire, initiés en mai 2023.

L’ONUDI a également entamé des discussions de collaboration avec des marques de mode internationales et a mobilisé l’expertise pour accéder aux chaînes d’approvisionnement au Maroc, démontrant ainsi le potentiel du recyclage des déchets post-industriels et des modèles commerciaux circulaires. Le projet avec l’Academy de Mode Casablanca s’inscrit dans cette mobilisation en formant les futurs lauréats à la conception circulaire.

