L'ONU lance une vaste négociation sur un Pacte mondial sur les migrations

Les pays de l’ONU, à l’exception des Etats-Unis, lancent mardi une négociation de longue haleine pour aboutir à la signature en décembre au Maroc d’un Pacte mondial sur les migrations non contraignant, un sujet considéré comme un défi majeur pour la planète.

Six rounds de négociations à New York, un par mois, sont prévus jusqu’en juillet. L’objectif est d’aboutir à un accord qui sera ensuite formellement entériné les 10 et 11 décembre lors d’un sommet au Maroc, selon des diplomates.

L’objectif est d' »accroître la coopération sur les migrations internationales dans toutes leurs dimensions », souligne le projet de texte de 25 pages de cet « Accord mondial pour des migrations sécurisées, ordonnées et légitimes ».

Le projet, qui n’est pas sans rappeler l’Accord de Paris sur le climat, préserve « la souveraineté des Etats » tout en reconnaissant « qu’aucune nation ne peut affronter seule le phénomène migratoire ».

« Il est crucial que la migration internationale nous unisse plutôt qu’elle nous divise », insiste aussi le projet de texte.

Les Etats-Unis, qui ont des relations très tendues notamment avec le Mexique voisin sur cette question migratoire, ont annoncé fin 2017 se retirer de l’élaboration de ce Pacte en raison de dispositions contraires à la nouvelle politique d’immigration du président Donald Trump.

« La porte reste ouverte », souligne-t-on de sources diplomatiques, assurant que l’absence américaine ne constitue pas un obstacle à l’obtention d’un accord. La Hongrie, un temps tentée de suivre l’exemple américain, aurait renoncé, selon les mêmes sources.

Le projet d’accord parle de « compréhension mutuelle » du phénomène migratoire et de la nécessité qu’il suscite des « responsabilités partagées » et « une unité de vues ».

« Pour certains pays, la question est très sensible » et « la négociation va être très complexe », prédit un diplomate.

LNT avec Afp