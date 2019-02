PARTAGER L’ONU annonce la visite de l’ambassadeur Omar Hilale en République centrafricaine

Le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a annoncé, mardi, que l’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations-Unies, Omar Hilale, va entamer une visite de travail en République centrafricaine en sa qualité de président de la Commission de consolidation de la paix pour ce pays.

M. Hilale sera accompagné lors de cette visite par la sous-Secrétaire générale de l’ONU pour l’Afrique, Bintou Keita, et le sous-Secrétaire général pour l’appui à la consolidation de la paix, Oscar Fernandez-Taranco, ainsi que par des membres du Conseil de sécurité, et de représentants d’Etats membres de la Configuration République Centrafricaine de la Commission de Consolidation de la Paix des Nations-Unies.

« La délégation se concentrera sur les principales priorités en matière de consolidation de la paix ainsi que sur le manque de ressources en République centrafricaine, y compris la mise en œuvre du plan national de consolidation de la paix et de relance, la mise en service du Tribunal pénal spécial, la préparation des élections de 2020-2021 et le processus de paix dans le cadre de l’Initiative africaine », a précisé le porte-parole lors de son point de presse quotidien à New York.

M. Hilale et la délégation onusienne auront également des entretiens avec le président de la République centrafricaine, ainsi que le président de l’Assemblée nationale, des représentants du gouvernement, des parlementaires, des représentants de la société civile, des partenaires des Nations-Unies et de son personnel, a ajouté le porte-parole.

La délégation visitera également des projets soutenus par le Fonds de consolidation de la paix à Bangui.

A rappeler que M. Omar Hilale a été réélu récemment à la tête de la Configuration République Centrafricaine de la Commission de Consolidation de la Paix des Nations-Unies, organe subsidiaire de l’Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité.

La reconduction de l’Ambassadeur Hilale pour la 5è année à la tête de cet organe constitue une marque de confiance de la Communauté Internationale et de l’ONU dans le rôle joué par le Maroc dans la consolidation, le maintien et la pérennisation de la paix dans le monde en général, et l’Afrique en particulier.

Il convient également de rappeler qu’un contingent des Forces Armées Royales marocaines est déployé dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

LNT avec MAP