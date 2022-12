Dans la continuité des récents congrès des professionnels du tourisme britanniques (ABTA) et allemands (DRV), les leaders du tourisme israéliens se réunissent, du 05 au 08 décembre à Marrakech, pour le congrès ITTAA 2022.

L’évènement accueille 250 participants incluant des tour-opérateurs, des agents de voyage, des agences de communication et des médias spécialisés, a indiqué l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) dans un communiqué.

« Pour le tourisme marocain, cette présence des décideurs du tourisme israélien constitue une opportunité pour les mettre en relation avec nos opérateurs marocains. Par son histoire et sa position géographique, par ses multiples influences, dont l’affluent judéo-marocain inscrit dans l’identité millénaire du Royaume, le Maroc dispose d’atouts exceptionnels pour les voyageurs israéliens », a souligné le Directeur Général de l’ONMT, Adel El Fakir, cité dans le communiqué.

C’est la deuxième fois que l’ITTAA, association israélienne du tourisme qui compte 400 agents de voyages et 4.500 consultants du tourisme avec pour mission de fédérer les professionnels, de les représenter au plan institutionnel et de les soutenir pour le développement de leurs activités, réunit ses membres à Marrakech où s’était déjà tenue l’édition 1995 de son congrès annuel.

Depuis, le contexte a largement évolué, grâce au rapprochement entre le Royaume du Maroc et Israël engagé en décembre 2020, qui a permis de renforcer les échanges entre deux nations qu’unissent des liens séculaires, aux plans humains, culturels et économiques.

Les retrouvailles entre les deux pays ont ouvert la voie à un potentiel de développement important pour la destination.

A fin 2022, 70.000 touristes israéliens ont été reçus au Maroc, ouvrant la voie à une croissance importante dans les prochaines années.

En termes de transport aérien, une offre riche s’est déjà déployée à travers Royal Air Maroc et la compagnie nationale El Al, mais aussi les opérateurs low-cost Israir et Arkia, sur deux destinations : Marrakech et Casablanca.

Les équipes de l’ONMT sont en ordre de bataille pour assurer la promotion de l’offre Maroc en direction de ce nouveau marché et pour rapprocher les professionnels israéliens de leurs homologues marocains afin d’augmenter les flux dans les années à venir, selon le communiqué.

