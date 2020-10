PARTAGER L’ONMT mobilise les professionnels autour des enjeux de la reprise

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) organise, le mardi 27 octobre, les Tourism Marketing Days. Ce concept novateur réunit l’ensemble des professionnels du tourisme autour des questions stratégiques du secteur, dans ce contexte inédit.

La seconde édition de cet événement B2B, adopte, cette année, un format particulier en semi-présentiel. Une partie des intervenants sera présente en plateau, avec un public qui pourra assister aux échanges. Une autre prendra part à l’événement en vidéo conférence. Enfin, d’autres participants assisteront à l’événement en distanciel et auront la possibilité de poser leurs questions aux intervenants, selon un communiqué de presse.

La technologie sera ainsi mise au service de ce besoin de se réunir pour mener une réflexion efficiente afin de préparer la reprise.

Pour Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT, « cet événement revêt une importance toute particulière dans le contexte actuel, puisqu’il va nous permettre de plancher ensemble sur les meilleures pratiques et stratégies afin d’outiller l’ensemble des opérateurs du secteur. Chacun pourra, à son niveau, élaborer sa feuille de route d’un point de vue commercial et marketing pour préparer la reprise, en toute connaissance de l’évolution de la demande au niveau des marchés émetteurs de touristes. »

Cette conférence se déroulera en présence des équipes de l’ONMT, ainsi que celles du ministère de tutelle, de la Confédération Nationale du Tourisme et de Royal Air Maroc, avec des interventions de Nadia Fettah Alaoui, ministre du Tourisme de l’Artisanat du Transport Aérien et de l’Economie Sociale et de Abdelhamid Addou, PDG de RAM. La réflexion sera enrichie par la participation d’éminents experts, marocains et étrangers, qui apporteront leur point de vue sur la question, précise le texte du communiqué.

Dotée d’un programme riche, cette deuxième édition des Tourism Marketing Days rassemblera ainsi les décideurs et l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du secteur autour d’un mot d’ordre : « Agir, Reconquérir, Maintenant ».

LNT avec CDP