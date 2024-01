L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), présent en force à la 44ème édition du Salon international du tourisme (FITUR), qui se tient du 24 au 28 janvier 2024 à Madrid, met à l’honneur les régions de Tanger et Ouarzazate.

Conduite par Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT, une importante délégation représentant les opérateurs des secteurs publics et privés participe à ce salon, considéré comme ‘’incontournable’’ dans l’agenda des grandes foires internationales.

Les principaux acteurs du tourisme opérant sur les marchés ibériques sont au rendez-vous, avec quelque 150 professionnels du tourisme de toutes les régions marocaines, ainsi que la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc.

Pour cette édition, les lumières sont ainsi projetées sur Tanger et Ouarzazate sur un espace dédié de 130m2, qui met en avant les atouts de ces deux villes et leurs potentiels de développement.

Au Fitur, l’Office déploie ainsi son nouveau concept de pavillon Maroc dévoilé récemment à Londres. Avec un emplacement privilégié et un aménagement moderne et inspirant, qui met en valeur le positionnement authentique et ouvert sur le monde de la destination Maroc, ce pavillon se positionne dans la continuité du déploiement innovant de la marque « Maroc – Terre de Lumière ».

Selon l’ONMT, le marché espagnol est le premier en termes de croissance et de récupération des flux touristiques de l’année 2023. A fin novembre 2023, 2,8 millions de touristes espagnols ont visité le Maroc avec une augmentation de 38% par rapport à 2022.

Les capacités aériennes ont augmenté de 14% cet hiver 2023-24 et les perspectives pour l’été 2024 font état d’une augmentation de 8% avec de nouvelles dessertes aériennes dès le mois d’avril prochain, comme les lignes directes Saragosse-Fès, Saragosse-Ouarzazate, Murcie-Marrakech et Tenerife-Marrakech, soutient-on.

Le fort déploiement de la marque Maroc lors de la 44e édition de FITUR est qualifié de ‘’stratégique’’ pour l’ONMT, dans la mesure où la péninsule ibérique, incluant les marchés espagnol et portugais, est la deuxième source de touristes étrangers vers le Royaume après la France, représentant un gisement considérable de touristes potentiels.

D’après l’ONMT, l’édition 2024 du Fitur est une opportunité ‘’essentielle’’ pour poursuivre le déploiement de son plan d’action ‘’light in action’’ et d’accroitre la notoriété et les parts de marchés du Maroc sur les marchés stratégiques.

LNT avec CDP

