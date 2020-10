PARTAGER L’ONMT à la (re)conquête des touristes britanniques

L’Office national marocain du Tourisme (ONMT) a adressé un message aux touristes britanniques, dans une vidéo diffusée mercredi, annonçant la tenue du Congrès de l’Association des agences de voyages et tours opérateurs britanniques (ABTA) en 2021, à Marrakech, après son report à cause de la pandémie de Covid-19.

« En octobre 2021, le Maroc et Marrakech seront là, plus forts et unis que jamais pour vous accueillir à nouveau », a affirmé le directeur de l’ONMT, Adel El Fakir, à l’occasion de la tenue en distanciel du Congrès annuel 2020 de l’ABTA.

« Le Maroc est encore là, debout, combatif et avec une force incroyable pour surmonter cette crise afin de vous accueillir de nouveau dans les meilleures conditions », a souligné M. El Faker dans un message vidéo empreint d’émotion, expliquant la position du Maroc et rassurant les professionnels britanniques.

Avec plus de 2,2 millions de nuitées, les Britanniques représentent le deuxième marché de valeur du Royaume, a également précisé le responsable.

Un message étayé par les témoignages spontanés et du cœur de Marrakchis, du vendeur de jus d’orange de Jamaâ El Fna au Président du Conseil régional du Tourisme de Marrakech en passant par le Chef Moha et d’autres acteurs de la chaine de valeur touristique.

A travers cette vidéo d’une forte portée émotionnelle, l’ONMT innove dans sa manière de communiquer et crée la surprise auprès des professionnels britanniques qui ont applaudi la position et le dynamisme du Maroc.

L’Office national marocain du Tourisme s’inscrit ainsi dans une démarche foncièrement volontaire de reconquête des grands marchés émetteurs de touristes vers le Maroc.

LNT avec CdP