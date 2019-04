PARTAGER La Longue Marche du Président Othman Benjelloun

BMCE Bank Of Africa ouvre sa filiale à Shanghai

Il y a quasiment vingt ans, en octobre 2000, BMCE Bank Of Africa ouvrait un Bureau de Représentation à Pékin, avec la volonté de nouer des liens plus étroits avec la Chine qui s’était déjà « éveillée ».

L’instigateur de cette avancée, restée jusqu’à présent sans concurrence au niveau du secteur bancaire national, n’était autre que le président du Groupe BMCE Bank Of Africa, M. Othman Benjelloun qui était porté par la prémonition que la République Populaire de Chine serait, dans les années suivantes, l’élément moteur de la croissance mondiale.

Cette vision s’est très vite accompagnée de la conviction que le Maroc et ses acteurs, politiques, financiers, économiques, avaient une place à prendre et un rôle éminent à jouer dans la relation que la Chine, en phase rapide d’externalisation et, surtout, de conquête de nouveaux marchés et d’opportunités d’investissements, voulait construire avec l’Afrique, ce continent si riche en potentiel et opportunités, si pauvre en infrastructures de toutes natures.

Le triangle

Cette volonté de partenariat avec la seconde puissance économique mondiale, assurément singulière il y a vingt ans, s’est confirmée d’année en année, amplifiée à la fois par volonté et la détermination du Roi Mohammed VI de développer l’action extérieure du Royaume vers son prolongement naturel africain et par l’enclenchement d’un vaste mouvement d’externalisation des entreprises marocaines au sud de notre Sahara.

Et si les plus grandes banques nationales entreprirent cette « marche » vers l’Afrique subsaharienne, BMCE Bank Of Africa montra très rapidement la qualité et la diversité de son réseau panafricain, avec des filiales dans toutes les zones géographiques du continent et une implantation dans vingt et un pays.

C’est donc tout naturellement que le Président Benjelloun et le groupe bancaire qu’il dirige se sont inscrits dans la démarche royale de rapprochement avec la Chine, magnifiée par la visite du Roi Mohammed VI à Pékin en 2016 et la signature d’un accord de partenariat stratégique avec le Président Xi Jinping.

Affirmant sa volonté de participer à l’ambition de faire du Maroc un pont entre la Chine et l’Afrique, s’inscrivant dans la logique et l’esprit de la « One Belt, One Road Initiative », souvent dénommée en français « la nouvelle Route de la Soie », le Président Othman Benjelloun a pu concrétiser l’espoir qu’il caressait depuis l’an 2000, en inaugurant mardi 23 avril 2019 à Shanghai, la filiale de BMCE Bank Of Africa dans la ville même qui, partout dans le monde, symbolise aujourd’hui le dynamisme et l’essor de l’économie chinoise.

Mais, comme on peut s’en douter, cette ouverture officielle de la BMCE Bank Of Africa « branch » à Shanghai est le résultat d’un travail de longue haleine et déterminé pour obtenir un sésame à nul autre pareil, celui de l’implantation d’une banque marocaine, à capitaux marocains, mais de plein exercice et de droit chinois, dans le temple même de la finance en Chine.

Car BMCE Bank Of Africa à Shanghai est une banque qui répond totalement aux critères définis par le FMI comme établissement bancaire dédié à toutes opérations de financement, d’octroi de crédits, de garanties, etc., afin de jouer, comme l’a dit le Président Othman Benjelloun dans son allocation lors du dîner officiel consécutif à cette inauguration, « un rôle central dans la rédaction du nouveau chapitre des relations maroco-chinoises et dans la saga économique sino-africaine ».

L’accomplissement

En choisissant Shanghai, en installant la filiale au soixante-deuxième étage de la plus haute tour de la ville, qui culmine à 632 mètres du sol, la magnifique « Shanghai Tower », certainement la plus aboutie au monde aujourd’hui en termes de construction durable, de sécurité, de respect des normes environnementales, le Président Benjelloun adresse un message très fort à ses collègues des secteurs bancaire national et africain.

Shanghai, sans conteste, est aujourd’hui « the place to be » pour quiconque opère dans la banque, la finance, le commerce international, et qui aspire à développer un tissu d’affaires avec la puissante économie chinoise, ses exportateurs, ses importateurs, ses investisseurs.

Pour jouer ce rôle clé de « gateway », (portillon), de hub ou de passage obligé dans une relation triangulaire maroco-sino-africaine, BMCE Bank Of Africa, opérationnelle à Shanghai depuis le début de l’année 2019, réalise les aspirations de son Président en devenant la première banque marocaine et panafricaine à Shanghai.

Et, comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le Directeur général de la filiale de Shanghai, M. Saïd Adren, devait annoncer, dans la foulée de l’allocution du Président Othman Benjelloun, l’autorisation prochaine qui sera accordée par les autorités de régulation chinoises d’effectuer des opérations en monnaie chinoise, Renminbi, (RMB) appelée également Yuan sur les marchés internationaux.

Vingt ans après Pékin, Shanghai s’ouvre à la BMCE Bank Of Africa, laquelle, plus que jamais, avec cette nouvelle aventure et les objectifs ambitieux qu’elle s’assigne, mériterait pleinement qu’elle s’appelât définitivement et dès aujourd’hui, « Bank Of Africa » !

La Longue Marche du Président Othman Benjelloun vers la Chine est arrivée à son terme, mais ceux qui le connaissent savent qu’il ne s ‘agit là que d’une étape dans la quête d’un infatigable homme d’affaires et banquier qui a toujours entrepris pour le développement et le rayonnement de son pays, le Maroc.

DNES à Shanghai

Fahd YATA

Les hôtes du Président

Outre Mme le Dr Leila Mezian Benjelloun, Présidente de la Fondation BMCE Bank et épouse du Président Benjelloun, plusieurs personnalités ont accompagné le PDG du Groupe BMCE Bank Of Africa pour cette inauguration officielle, dont M. Aziz Mekouar, Ambassadeur du Maroc en Chine Populaire et son épouse, M. Fathallah Oualalou, ancien ministre de l’Économie et des Finances.

La délégation comptait également M. Azzedine Guessous, Président de Maghrebail, M. Zouheir Bensaid, Président Directeur général de RMA.

Les hommes du Président

C’est également une délégation étoffée du senior management de la banque qui accompagnait le Président Othman Benjelloun, composée de MM. Brahim Benjelloun, Administrateur Directeur général exécutif, Mohamed Agoumi, Directeur général délégué, M’Fadel El Halaissi, Directeur général délégué, M. Khalid Nasr, Président du Directoire de BMCE Capital, Mme Nadia Echcherki, Directeur central, M. Zouheir Fassi-Fihri, Directeur général adjoint, Mme Meryem Bouazzaoui, Directeur général de BMCE Capital Gestion, M. Faycel Assari, Administrateur Directeur Général de BMCE Assurances, M. Saïd Adren, Directeur général de BMCE Bank Of Africa-Shanghai, M. Adil Zellou, Directeur du bureau de représentation à Pékin.

F.Y