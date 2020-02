PARTAGER L’ONG Cœur & ACT redonne le sourire aux enfants hospitalisés de Marrakech

Le 30 janvier 2020 fut une journée spéciale pour les enfants des services pédiatriques du CHU Mohamed VI de Marrakech. En effet, dans le cadre de son programme « Un sourire pour chaque enfant » destiné aux enfants hospitalisés, l’ONG Cœur & ACT a distribué lors de cette journée une centaine de jouets et a également inauguré deux salles de jeux qu’elle a entièrement équipées, pour offrir toute l’année, des animations aux enfants hospitalisés ou en consultations externes.

Pour participer à l’événement, l’ONG Cœur & ACT a invité des célébrités à participer à cette belle opération. C’est ainsi que le célèbre footballeur Youssef Hadji, l’artiste Kamel le Magicien et l’acteur Mouhcine Malzi, se sont rendus à l’hôpital pour la plus grande joie des patients et des soignants. Ces moments d’euphorie furent précieux, notamment dans un milieu ou le quotidien peut être « synonyme de traitements et soins, douloureux et angoissants… », selon le communiqué de presse de l’organisation.

La Direction du CHU et le Directeur Régional de la Santé, en présence d’une représentante de l’Organisation Mondiale de la Santé ont tenus à délivrés des certificats de reconnaissance aux deux représentants de l’ONG Cœur & ACT, Laurence Lallement et Atika Debbouze, pour saleur cette belle initiative.

Selon l’ONG Cœur et ACT, d’autres actions en faveur des enfants hospitalisés en présence d’artistes célèbres, sont d’ores et déjà programmées au Maroc sur toute l’année 2020.

LP