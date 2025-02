L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) a annoncé la finalisation du financement de la centrale à gaz naturel Al Wahda, un projet stratégique ayant nécessité un investissement total de 4,2 milliards de dirhams.

Ce financement a été bouclé en vertu d’un document signé, mercredi à Rabat, par le Directeur général de l’ONEE, Tarik Hamane d’une part, et les représentants de deux fonds de dette « Flexenergy » et « Nord Energy », et du consortium bancaire constitué d’Attijariwafa Bank et Bank Of Africa, d’autre part.

Situé dans la province de Ouazzane, ce projet qui fonctionne au gaz naturel comme combustible de transition, vise à accompagner l’intégration massive des énergies renouvelables avec l’objectif de porter leur part dans le mix électrique à plus de 52% avant 2030 et ce, en offrant la flexibilité nécessaire au système électrique national.

Dans une déclaration à la MAP, M. Hamane a indiqué que ce projet repose sur un modèle de financement innovant et diversifié, ayant fait appel aux marchés des capitaux, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles perspectives de développement d’infrastructures stratégiques du Maroc.

Ce financement structuré s’articule autour de deux fonds de dette « Flexenergy » et « Nord Energy » en plus de l’apport du consortium bancaire composé d’Attijariwafa Bank et Bank Of Africa.

Ce schéma innovant renforce la diversification des sources de financement et positionne l’Office comme un acteur pionnier dans l’utilisation des fonds de dettes pour le développement des infrastructures stratégiques, a-t-il expliqué, notant que le bouclage du financement de cette centrale illustre parfaitement l’engagement de l’Office à soutenir l’intégration massive des énergies renouvelables et renforcer la sécurité énergétique du Royaume.

Au-delà de ses retombées énergétiques, a-t-il fait observer, la centrale Al Wahda constitue un levier important de développement socio-économique pour la province de Ouazzane qui favorisera la création d’emplois locaux, aussi bien durant la phase de construction que lors de son exploitation, et stimulera l’activité industrielle et logistique dans la région.

