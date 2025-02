L’Office National des Aéroports (ONDA) a annoncé le lancement de sa nouvelle feuille de route, baptisée « Aéroports 2030 », un plan ambitieux qui vise à moderniser les infrastructures, améliorer l’expérience des voyageurs et transformer en profondeur l’organisation de l’Office. En application des Hautes Instructions Royales, formulées lors du Conseil des Ministres du 4 décembre 2024, cette stratégie accompagne la dynamique de développement du Royaume et prépare le secteur aérien aux défis des cinq prochaines années.

Dans un contexte de forte croissance du trafic aérien, cette initiative marque une étape décisive pour les aéroports marocains. Selon l’ONDA, cette transformation repose sur trois axes fondamentaux : le développement des infrastructures, la réinvention de l’expérience client et la modernisation institutionnelle de l’Office. Plusieurs acteurs, dont la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), la Gendarmerie Royale, l’Administration des Douanes, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère du Transport et de la Logistique, participent à ce projet, qui vise à faire des aéroports marocains des hubs stratégiques, connectés et attractifs, en adéquation avec les ambitions économiques et touristiques du pays.

Des infrastructures modernisées pour un trafic en plein essor



Face à une hausse significative du nombre de passagers, qui a atteint 32,7 millions en 2024, en augmentation de 21 % par rapport à 2023, l’ONDA prévoit une modernisation et une expansion de ses principales infrastructures. L’aéroport Casablanca Mohammed V, principal hub du pays, verra ainsi sa capacité portée de 14 à 35 millions de passagers d’ici 2029. Ce développement renforcera le rôle stratégique de cet aéroport comme point de connexion intercontinental reliant l’Afrique, l’Europe, l’Asie et les Amériques.

D’autres aéroports, notamment ceux de Marrakech, Agadir, Tanger et Fès, bénéficieront également d’extensions importantes afin de doubler leur capacité et répondre à l’augmentation du trafic. Ces développements incluront la construction de nouveaux terminaux, la rénovation des infrastructures existantes et l’amélioration des services aux voyageurs. L’aéroport de Marrakech, par exemple, verra sa capacité passer à 16 millions de passagers d’ici 2028, tandis que celui d’Agadir passera de 3,1 à 7 millions à la même échéance.

Par ailleurs, l’ONDA intègre dans sa vision une meilleure connectivité entre les aéroports et les autres moyens de transport. L’intermodalité sera renforcée, notamment par le développement de connexions avec le projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV), permettant une accessibilité plus fluide aux plateformes aéroportuaires.

Une expérience passager repensée grâce aux nouvelles technologies



Au-delà des infrastructures, l’ONDA ambitionne de transformer l’expérience des voyageurs en intégrant les dernières avancées technologiques et digitales. L’objectif est de fluidifier chaque étape du parcours passager, de l’enregistrement à l’embarquement, en déployant des outils numériques de pointe et en optimisant la gestion des flux.

Selon Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONDA, cette refonte vise à offrir aux passagers des services à la hauteur des standards internationaux. Il souligne que les aéroports marocains doivent incarner « un Maroc ouvert, ambitieux et accueillant, offrant une expérience enrichie par notre hospitalité légendaire ».

Dans cette optique, l’ONDA mettra en place des systèmes de self-check-in, des contrôles automatisés, ainsi que des solutions innovantes pour réduire les temps d’attente et améliorer le confort des voyageurs. L’objectif est également de développer des espaces aéroportuaires plus modernes et attractifs, intégrant une offre commerciale et gastronomique enrichie, tout en valorisant les spécificités culturelles du Royaume.

« De la gestion du ciel à l’expansion de nos plateformes aéroportuaires, du tarmac au traitement des bagages, de l’enregistrement à l’embarquement, le parcours client connaîtra une transformation qui est déjà en marche, digitale mais aussi humaine », précise Adel El Fakir.

Une transformation institutionnelle pour renforcer la gouvernance



Dans le cadre de cette refonte globale, l’ONDA amorce une transformation structurelle qui pourrait aboutir à un changement de statut juridique. Un passage à un statut de société anonyme est actuellement à l’étude, afin d’accroître l’efficacité opérationnelle et d’améliorer la gestion des infrastructures aéroportuaires.

Parallèlement, cette stratégie met l’accent sur le renforcement du capital humain, en plaçant les collaborateurs de l’ONDA au cœur de cette évolution. L’Office prévoit ainsi de développer des programmes de formation continue, d’introduire de nouvelles expertises et d’adopter les meilleures pratiques internationales pour moderniser ses méthodes de travail.

L’innovation interne sera également encouragée afin de favoriser une culture d’excellence et d’amélioration continue. « Les hommes et les femmes de l’ONDA seront les acteurs clés de cette modernisation, contribuant à faire des aéroports marocains des références en matière d’accueil, de gestion et de services », souligne Adel El Fakir.

Un plan stratégique en ligne avec les grandes échéances internationales

L’initiative « Aéroports 2030 » s’inscrit dans une vision plus large de développement du secteur aérien, en lien avec des événements internationaux d’envergure. À l’horizon 2030, le Maroc accueillera la Coupe du Monde de football, un événement qui exigera une infrastructure aéroportuaire performante et adaptée à l’afflux de visiteurs internationaux.

En parallèle, la montée en puissance de Royal Air Maroc, dont la flotte doit passer de 50 à 200 avions d’ici 2037, nécessitera une modernisation des infrastructures pour accompagner cette expansion et optimiser les connexions aériennes.

Avec ce plan, l’ONDA entend positionner le Maroc comme un acteur majeur du transport aérien en Afrique et sur la scène internationale. La modernisation des aéroports, la digitalisation des services et l’amélioration des performances institutionnelles visent à faire du pays un modèle en matière d’infrastructures aéroportuaires.

