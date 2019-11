PARTAGER L’ONCF met en place un plan spécial vacances scolaires

L’Office national des Chemins de fer (ONCF) met en place un plan de transport spécial, du 1er au 12 novembre, à l’occasion des vacances scolaires et en prévision de l’affluence de voyageurs que connait habituellement cette période, qui coïncide cette année avec Aid Al Mawlid Annabawi Acharif.

Ce plan a pour objectif d’assurer les déplacements des voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité et de confort, notamment à travers le renforcement de l’offre sur les principaux axes du réseau, à savoir Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Tanger et Oujda, ainsi qu’à travers la mobilisation et le renforcement des équipes chargées de l’accueil, de l’information et de l’orientation des voyageurs aussi bien dans les gares qu’a bord des trains, indique un communiqué de l’Office.

Dans le but d’inciter ses clients à mieux profiter des petits prix à bord des trains « Al boraq » et « Al Atlas », l’ONCF a développé davantage sa gamme tarifaire qui propose désormais des niveaux de tarifs avantageux en fonction de l’anticipation d’achat, du choix de l’horaire du train et de la date de voyage, ajoute la même source.

Pour accompagner ce changement dans les habitudes de voyage, l’Office lance une campagne de communication à travers laquelle il invite ses clients à adopter six règles pour voyager moins cher, à savoir acheter leur billets à l’avance, voyager aux dates où les prix sont les plus bas, opter pour le meilleur train de la journée et penser à acheter un aller/retour pour profiter de prix plus avantageux, poursuit le document. Il s’agit également d’acheter les billets avec une carte de réduction à demander aux guichets des gares et de profiter du tarif « YALLA » à 49 dh seulement sur les trains Al Atlas ainsi que les promotions Al Borag à 99 dh entre Casablanca et Tanger, 89 dh entre Rabat et Tanger et 79 dh entre Kenitra et Tanger, fait observer l’ONCF. Par ailleurs, l’Office invite sa clientèle à s’organiser en s’informant au préalable sur les horaires et tarifs des trains via le centre de relations clients 2255 (coût de la communication locale), le personnel dans les gares et à bord des trains, les flyers des 6 règles et le site web www.oncf-voyages ma, conclut le communiqué.

LNT avec MAP