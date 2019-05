PARTAGER L’ONCF lance un plan de transport spécial pour le mois de Ramadan

A l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan, l’Office national des chemins de fer (ONCF) annonce que le programme de circulation des trains subira de légères modifications pour s’adapter aux horaires administratifs et mieux répondre aux besoins particuliers des voyageurs.

Ainsi, sur l’axe Tanger-Casablanca, concernant Al-Boraq, le plan de transport comportera 12 trains, en plus de 2 trains supplémentaires les vendredis et les dimanches, indique l’ONCF dans un communiqué, notant que pour rapprocher davantage ses clients de leurs proches et leurs amis le temps d’un ftour, Al-Boraq propose une promotion spéciale Ramadan.

Ainsi, pour chaque billet aller acheté, le billet retour sera offert pour un voyage après la rupture du jeûne durant la même journée, explique le communiqué, relevant que cette offre est valable sur les liaisons d’Al-Boraq de Casa Voyageurs à Tanger, de Rabat Agdal à Tanger et de Kénitra à Tanger ou dans le sens inverse, ajoutant que l’achat du billet aller-retour est possible soit en ligne sur www.oncf-voyages.ma, soit aux guichets des gares.

S’agissant de l’axe Casablanca-Rabat-Kénitra en TNR, la cadence d’un départ toutes les 30 minutes entre Casablanca-Port et Rabat sera maintenue du lundi au vendredi de 6h20 à 18h. De même, un service nuit sera assuré entre 20h25 et 21h25. Quant à la gare de Témara, elle sera desservie chaque 30 min pendant la période de pointe, selon la même source.

Concernant l’axe Marrakech-Casablanca-Fès sur les trains Al-Atlas, le plan comporte une cadence de 2h entre Marrakech et Fès de 6h à 18h, ainsi qu’une offre de 24 trains entre Fès et Casablanca avec une cadence horaire de 7h30 à 15h30.

Pour les autres axes, des modifications seront apportées aux horaires des trains pour les adapter au mieux aux besoins de déplacement des voyageurs pendant ce mois sacré, ajoute le communiqué.

Afin de s’informer sur la grille horaire « Spéciale Ramadan » et l’offre Ramadan d’Al-Boraq, l’ONCF invite les usagers à consulter ses canaux: stands d’accueil dans les gares, dépliants et affiches horaires en gares, le centre de relation client (2255), les sites web « www.oncf.ma », « www.oncf-voyages.ma » et « www.alboraq.ma » ainsi que les pages officielles ONCF sur les réseaux sociaux.

LNT avec MAP