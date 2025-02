L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a annoncé avoir finalisé l’attribution des marchés pour l’acquisition de 128 nouveaux trains, représentant un investissement global de 29 milliards de dirhams (MMDH). Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme de développement de l’ONCF à l’horizon 2030 et vise à moderniser le parc ferroviaire national.

Le programme d’acquisition prévoit le renouvellement de la flotte existante et l’adaptation aux évolutions du trafic ferroviaire, en lien avec les projets structurants en cours. Parmi ces projets figurent l’extension de la ligne à grande vitesse entre Kénitra et Marrakech ainsi que le développement de nouveaux services ferroviaires de type « RER » dans les principales régions du pays.

L’attribution des marchés a été réalisée à l’issue d’un processus concurrentiel lancé il y a plus d’un an, sous forme d’un dialogue compétitif impliquant les principaux constructeurs ferroviaires mondiaux. Dans ce cadre, l’ONCF a sélectionné trois entreprises pour la fourniture des différents types de trains. Le marché des 18 trains à grande vitesse a été confié au groupement composé de la société française ALSTOM Transport S.A et de sa filiale marocaine ALSTOM Railways Maroc. Par ailleurs, la société espagnole Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) a été retenue pour fournir 40 trains Intervilles. Enfin, le marché des 110 trains de type RER (Navette Rapide et Métropolitain) a été attribué à la société sud-coréenne Hyundai Rotem.

Ces marchés intègrent des engagements en matière de compensation industrielle, avec pour objectif de renforcer l’écosystème ferroviaire national. L’ONCF et les entreprises retenues prévoient ainsi la mise en place d’activités industrielles au Maroc, notamment la création d’une usine locale de fabrication de trains de proximité. Cette initiative s’inscrit dans une ambition plus large de développement d’une industrie ferroviaire nationale, avec des perspectives d’exportation à moyen et long terme.

Outre la fourniture de matériel roulant, des partenariats de maintenance des trains seront établis entre l’ONCF et les constructeurs pour assurer l’entretien des nouvelles acquisitions sur une période pluriannuelle. L’attribution de ces marchés s’accompagne également de financements concessionnels mobilisés par les partenaires des pays d’origine des entreprises sélectionnées, garantissant ainsi la couverture de l’intégralité du montant des marchés.

