L’OMTPME tient la 4ème réunion de son Conseil d’administration

L’Observatoire Marocain des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (OMTPME) a tenu la quatrième réunion de son Conseil d’Administration mardi 24 novembre 2020, en visioconférence, selon un communiqué de presse.

Lors de cette réunion, présidée par le Wali de Bank Al-Maghrib, les membres du Conseil se sont félicités du bilan positif du plan stratégique 2017-2020 de l’Observatoire et de ses réalisations couronnées par la publication de son premier rapport annuel en septembre dernier, précise le texte du communiqué.

Le Conseil a approuvé le nouveau plan stratégique 2021–2023 de l’Observatoire qui vise à améliorer sa production d’études et d’indicateurs sur le tissu productif national, dans un contexte marqué par une conjoncture très difficile en raison de la pandémie de Covid-19 et par la mise en œuvre de plusieurs réformes économiques et financières d’envergure.

Le Conseil a également approuvé les comptes de l’Observatoire ainsi que son budget pour l’année 2021.

LNT avec CDP