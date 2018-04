PARTAGER L’oignon marocain se modernise

En marge de la 13ème édition du SIAM, le Ministère de l’Agriculture, l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Maroc, le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) et la Coopérative Agricole Marocaine de Meknès ont procédé à la signature d’une convention en vue de construire une unité pédagogique de stockage moderne des oignons dans la région d’El Hajeb.

Le projet vient couronner les efforts de coopération entre les trois acteurs.

L’unité, conçue autour des techniques de stockage modernes des oignons, permettra aussi d’enclencher une dynamique de l’offre exportable à travers un produit de qualité, adossé à un système de calibrage et de traçabilité.

La mise en place de cette première unité industrielle moderne pédagogique de stockage et de conditionnement des oignons au Maroc a vocation à être une unité de démonstration, permettant également d’éliminer les pertes engendrées par le stockage traditionnel.

Les trois partenaires veulent montrer ainsi l’intérêt qu’ils portent à l’accompagnement des petits producteurs, notamment pour soutenir leur accès aux nouvelles technologies de stockage et de conditionnement de leurs productions.

Dans le cadre de cette convention, les Pays-Bas s’engagent à conduire une étude économique préliminaire du projet de construction de l’unité pilote dans la région de Meknès – El Hajeb, et à encourager les entreprises néerlandaises spécialisées à soumettre une offre compétitive et adaptée aux besoins du projet.

L’Ambassade apportera également un soutien financier à hauteur de 10% des coûts de construction de l’unité. De son côté, le ministère de l’Agriculture apportera suite à cette convention, l’appui institutionnel nécessaire à la CAM afin de formaliser le projet d’agrégation des producteurs d’oignons, ainsi que l’appui financier à travers le Fonds de Développement Agricole. Le ministère participera au financement de l’unité à hauteur de 30%. Quant au GCAM, il accompagnera financièrement la Coopérative Agricole de Meknès dans ses besoins de financement pour la réalisation du projet. Il met par ailleurs à la disposition des investisseurs, les moyens financiers pour assurer la mise en place de futures unités de stockage d’oignons. Le GCAM apportera un soutien financier direct de 10% des coûts de construction de l’unité.

Enfin, la Coopérative Agricole de Meknès (CAM) se chargera de l’exécution du projet, à travers l’acquisition du terrain support du projet au niveau de l’agropole de Meknès. La CAM supportera 50% des coûts de construction et d’équipement de l’unité. En outre, la Coopérative qui assurera l’encadrement des agrégés, approvisionnera ces derniers en intrants agricoles et procédera à l’acquisition de l’oignon au prix du marché.

A noter que la région d’El Hajeb, totalisant à elle seule près de 5.000 ha d’oignons, produit en moyenne 210.000 T par an soit 23% de la production nationale. La Coopérative Agricole Marocaine de Meknès «CAM de Meknès» bénéficiera à plus de 40 petits producteurs ayant moins de 5 ha.

H.Z