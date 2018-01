PARTAGER Loi de finances 2018 : BMCE Bank sensibilise les entreprises

La BMCE Bank a organisé, mercredi soir à Casablanca, une rencontre de sensibilisation au profit des entreprises opérant dans la région autour des réformes réglementaires et fiscales apportées par la loi de finances 2018.

Au cours de cette rencontre destinée à informer et à former les clients de la banque parmi les entreprises de la métropole sur ces nouveautés, Mehdi Fakir, expert comptable, a expliqué que la de finances englobe plusieurs mesures visant notamment à booster l’investissement privé, à accompagner et à encourager l’entreprise nationale à créer des opportunités d’emploi.

Dans ce sillage, M. Fakir a indiqué que ces mesures contribueront à promouvoir l’investissement et à rétablir la confiance des opérateurs économiques, qui ont un rôle primordial dans la dynamisation du marché du travail.

Il a ainsi expliqué que la loi de finances 2018 comprend une mesure primordiale se rapportant aux conditions pour bénéficier de l’exonération de l’impôt sur le revenu (IR) dans la limite de 10.000 dirhams et la prise en charge par l’Etat des cotisations sociales dans le cadre du programme « Tahfiz », en permettant aux entreprises récemment constituées de tirer profit de ces privilèges à partir de la date de l’exploitation au lieu de la date de création.

Cette disposition incitative profitera désormais à 10 salariés au lieu de 5 actuellement, en plus de l’extension de cette exemption aux entreprises créées durant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

Pour sa part, le directeur de l’intelligence économique-observatoire de l’entrepreneuriat à la BMCE, Mamoun Tahri Joutei, a affirmé que son institution prévoit l’organisation d’une série de conférences régionales dans diverses villes au profit des entreprises, toutes tailles confondues, et des professions libérales sur les nouveautés réglementaires et fiscales de la loi de finances 2018.

Cette initiative, a-t-elle ajouté, aura pour objectif de présenter les différents dispositifs de ce texte législatif et de mettre en avant les réformes à caractère fiscal, les mesures incitatives contenues dans cette loi, ainsi que les efforts de digitalisation de certaines démarches administratives.

Les experts de la BMCE Bank animeront, tout au long du mois de janvier et début février 2018, des rencontres à Rabat, Marrakech et Nador pour apporter les éclairages nécessaires aux opérateurs économiques.

LNT avec MAP