Logistique : Tanger Med, plateforme incontournable des exportations agroalimentaires marocaines

Durant la période 2016-2017, les exportations agroalimentaires du Royaume vers l’étranger ont enregistré un volume global de 2,8 millions de tonnes, soit une croissance annuelle moyenne de 8% sur les 4 dernières années. Vers l’Europe, ces exportations ont été de 2,2 MT en volumes de trafic et 37 MMDH en valeur (Office des changes). Les principaux pays de destination sont la France avec 770 KT (10 MMDH), l’Espagne avec 533 KT (13,5 MMDH) et la Russie avec 337 KT (1,7 MMDH).

Durant la même période, les exportations agroalimentaires marocaines vers l’Afrique se sont élevées à 0,5 MT en volumes et 5,5 MMDH en valeur. En termes de tonnage, les principaux produits exportés vers l’Afrique en 2017, ont été composés principalement de sucres et préparations à base de sucres et de miel, produits de pêche et fruits et légumes. En termes de valeur, les produits de pêche constituent environ 47% de la valeur des exportations marocaines vers l’Afrique. La Mauritanie, le Sénégal, la Lybie et la Côte d’ivoire sont les principaux destinataires en volumes, et l’Afrique du Sud, le Ghana et le Nigéria en termes de valeur.

Il faut souligner que Tanger Med offre une infrastructure dédiée à l’export de 19 ha composé de plusieurs espaces (bâtiments administratifs, espaces de vies, magasin de dépotage, quais de fouille, zone de visite physique à température contrôlée, tunnel de scanner double, guérites et postes de contrôle…). Cette zone permet de traiter jusqu’à 2100 unités de fret par jour. Elle permet une dématérialisation de la procédure d’export, une fluidité du traitement du trafic camions à l’export ainsi qu’un temps de transit à l’export en 2H. La zone franche logistique de Tanger Med comprend une unité frigorifique d’une surface de 5 500m² et d’une capacité de stockage de 35 000m3/5 500 SKU dédiée au stockage, la conservation, l’étiquetage, l’emballage, ainsi que la transformation légère de produits agroalimentaires. La multimodalité des transports roulier (par camions frigo) et maritime (par conteneur reefer) offre des solutions multiples pour les exportations. La capacité de stockage reefer dans les terminaux à conteneurs est de 100 000 EVP par an. Enfin, la connectivité maritime vers 174 ports et 74 pays permet à Tanger Med d’atteindre le nord de l’Europe en 3 jours, l’Amérique du Nord et Sud en 10 jours et la Chine en 20 jours.

Le corridor logistique agricole, partenaire de Tanger Med, comprend les armateurs, les transitaires, les transporteurs et autres logisticiens… Tous font aujourd’hui de la logistique agricole en partance et en provenance de Tanger Med. Des synergies et stratégies de collaboration logistiques se mettent ainsi en place, dans le principal objectif de mettre en avant une offre de service complète et une chaîne logistique agricole maîtrisée et compétitive.

H.Z