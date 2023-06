LOGISMED, Salon International du Transport et de la Logistique pour l’Afrique et la Méditerranée, se tiendra du 13 au 15 juin 2023 à Casablanca sous le thème : ‘‘ L’omnicanalité, véritable révolution de la logistique de distribution : Tendances et défis’’.

Pour l’organisation, l’omnicanalité est un concept qui vise à offrir aux acteurs portuaires une expérience d’achat quel que soit le canal utilisé (magasin physique, site web, application mobile, etc.).

« Cette stratégie est adoptée par les entreprises pour accompagner le changement dans les comportements d’achats de leurs partenaires et pour répondre, de façon cohérente, aux exigences des consommateurs, qui deviennent de plus en plus connectés, imprévisibles et influenceurs, au profit ou au détriment des marques », dit-on auprès de l’organisation. Et de préciser que l’omnicanalité est une évolution de la multicanalité qui suppose que les consommateurs se servent de tous les canaux d’achat à leur disposition pour acheter : « Ses tendances incluent une coordination efficace entre les différents canaux de vente, une intégration des données pour une meilleure visibilité sur les commandes et sur les stocks, une grande flexibilité au niveau de tous les processus, une rapidité dans les livraisons et une agilité dans l’utilisation de technologies pour améliorer l’expérience d’achat. Non seulement le client veut pouvoir commander à tout moment, depuis n’importe quel canal, mais il veut aussi avoir le choix du mode livraison pour être livré chez lui, ou récupérer sa commande dans un point relais à proximité, ou encore se faire envoyer sa commande directement à sa maison de campagne pour en profiter le week-end ».

Les défis de l’omnicanalité incluent la coordination des processus et des systèmes entre les différents canaux, la gestion des stocks et des livraisons, la sécurité des données et la satisfaction des clients. Plus que jamais, le pilotage de la chaîne logistique requiert une vision transversale des opérations, une parfaite maîtrise de son système d’information et une sécurisation des données.

Pour cette édition 2023 de Logismed, tous les acteurs du Transport, de la logistique et de la supply chain, ainsi que les nouvelles solutions des différents métiers de la filière sont au cœur du salon dont le but est d’aider les professionnels du secteur, les industriels et les distributeurs de se rencontrer, créer du business et trouver les réponses aux enjeux économiques et environnementaux du moment.

En plus de la partie exposition, la manifestation propose des conférences, des tables rondes et des démonstrations, des rendez-vous B2B…

Parmi les thématiques de cette édition, Logismed a prévu « La logistique face aux besoins technologiques et pratiques digitales de demain », « Quels entrepôts pour répondre aux exigences de l’omnicanalité ? », « La décarbonation, une menace pour l’entreprise ! : réglementations et opportunités », « Face à des consommateurs connectés, quels schémas de distribution ? », « Comment attirer et fidéliser les talents de la génération Z ? ». Au menu également, les Rencontres du Digital by PortNet.

H.Z

