Pour cette onzième édition, Logismed oriente son contenu vers les nouveaux leviers à utiliser pour piloter et gérer les Supply Chains et répondre ainsi de manière plus efficace aux défis présents et futurs, notamment économiques, technologiques, géopolitiques, énergétiques, environnementaux, réglementaires, etc. Autant de paramètres qui ont un impact sur l’agilité et la résilience de la stratégie logistique de l’entreprise pour conserver une longueur d’avance dans cet environnement très concurrentiel, pour ne pas dire davantage incertain.

En effet, les tensions géopolitiques et commerciales persistantes, l’augmentation des prix, les enjeux de la R&D, ainsi que les responsabilités sociétales et environnementales des entreprises… autant de défis et d’événements à l’envergure internationale qui ont eu, et ont encore, de lourds impacts sur la chaine logistique, en général, et la stratégie des entreprises, en particulier.

Dans ce contexte, Logismed 2024 est placé sous le thème « Quelles stratégies logistiques face aux défis économiques, géopolitiques et environnementaux ».

Cette édition a également pour ambition d’être le carrefour de discussions et d’inspiration incontournable de l’ensemble de l’écosystème logistique, qui se décline à travers un programme particulièrement riche d’expositions, de conférences et de rencontres.

Logismed revient ainsi en 2024 à Casablanca pour 3 jours de business et d’échanges. Cet événement logistique rassemble près d’une centaine d’exposants et prévoir d’accueillir plus de 4 000 visiteurs professionnels issus de tous les secteurs d’activités, de toutes les tailles d’entreprise et régions du Royaume, ainsi que de l’étranger. Soucieux de répondre aux besoins des acteurs du marché, il proposera aux visiteurs l’offre et savoir-faire des principaux acteurs des métiers de la filière, un programme de conférences de haut niveau avec des animateurs de débats de premier plan, et des événements associés tels que les Rencontres du Digital by Portnet, les Moroccan Logistics Awards by AMDL, le workshop du Label Jeune Entreprise by ADD …

H.Z

