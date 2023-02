Loft Art Gallery organise l’exposition « Group show : XYZt » à découvrir à partir du 02 Février.

Nassim Azarzar, Othmane Bengebara et Morran Ben Lahcen, trois artistes de la même génération redéfinissent et revisitent ensemble l’espace temps.

Nassim Azarzar développe une recherche autour de l’imagerie, voire des imaginaires populaires en explorant leurs différentes formes, occurrences et dispositifs de représentation dans un contexte marocain.

La recherche esthétique d’Azarzar s’articule autour des arts décoratifs, de la peinture, du dessin, de la sculpture et du cinéma expérimental.

Othmane Bengebara est architecte et artiste conceptuel. Il est formé à l’École Spéciale d’Architecture de Paris et à l’Université Pontificale Catholique de Rio de Janeiro. Depuis 2018, son travail s’oriente vers une pratique artistique. Elle lui permet d’explorer et d’expérimenter ses concepts dans l’espace.

Morran Ben Lahcen est né en 1982 à Tahanouat, aujourd’hui il vit et travaille à Salé. Il fait partie de l’avant-garde des artistes contemporains tout en restant très attaché à ses racines marocaines sans pourtant s’y enferrer. Autodidacte, il se fraie d’abord un chemin dans le

paysage artistique au grès du street art. Le succès et la reconnaissance sont vite au rendez-vous.

