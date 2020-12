Promouvoir la modernité marocaine a toujours fait partie des missions que s’est fixé la Loft Art Gallery depuis son ouverture, déclare un communiqué de la galerie. Si elle a exposé à plusieurs reprises les grands noms de l’Ecole de Casablanca que sont Belkahia, Melehi ou encore Hamidi, c’est la 1ère fois que la galerie consacre une exposition personnelle au travail de Malika Agueznay.

Loft Art Gallery clôture ainsi l’année avec une exposition dédiée à l’œuvre de Malika Agueznay.

Artiste pionnière ayant pris part à la modernité marocaine, Malika Agueznay a contribué, aux côtés des ténors de l’École de Casablanca, à en définir les codes. Avec eux, elle a questionné la peinture contemporaine et axé son travail sur l’étude des formes et de la couleur pure.

Elle développa ses propres recherches autour de l’algue marine, motif récurent qu’elle explorera sa vie durant à travers différents supports. Peintre, puis sculpteur et graveur accomplie, Malika Agueznay apporte un soin tout particulier à l’équilibre entre les volumes, la surface et la matière. Les couleurs franches et la répétition confèrent à l’ensemble une vibration intense.

À travers l’usage du bas-reliefs comme support, l’expostion mettra en lumière les recheres menées par l’artiste depuis 1968 sur cette forme générique qui a nourrit son œuvre depuis ses débuts. Cette forme, que l’on ose nommer algue et dont chaque œuvre représente un fragment d’un ensemble plus complet qui témoigne d’un système pictural choisi et assumée par l’artiste.

Par cette exposition, c’est toute la puissance créatrice de Malika Agueznay à laquelle la galerie souhaite rendre hommage.