L’OFPPT lance les travaux de construction de sa 5ème CMC à Laâyoune

L’OFPPT a lancé ce 21 septembre 2020, les travaux de construction de sa 5ème Cité des Métiers et des Compétences (CMC) dédiée à la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra. Un établissement « nouvelle génération » qui déploiera une offre de formation particulièrement diversifiée et axée sur les filières à fort potentiel et en parfaite complémentarité avec le dispositif existant.

Compte tenu de l’intérêt majeur que représente cette nouvelle Cité des Métiers et des Compétences en faveur de l’essor économique régional, la carte de formation a été arrêtée en concertation avec les professionnels et les différentes parties prenantes de la région afin de satisfaire les besoins en compétences du bassin de l’emploi régional et de favoriser l’employabilité des jeunes, selon un communiqué de presse.

Innovante et à la pointe de la technologie, la CMC Laâyoune déploiera un total de 46 filières (dont 70% nouvellement créées) dans 6 secteurs d’activité majeurs, en phase avec l’écosystème de la région.

Dotée d’une capacité d’accueil de 2000 stagiaires par an, la Cité regroupera les pôles suivants :

Un pôle Digital &Offshoring doté d’une Digital Factory ;

Un pôle Gestion & Commerce, avec une Entreprise Virtuelle de Simulation ;

Un pôle Santé, avec un Centre de Simulation ;

Un pôle Logistique & Transport, avec des pistes de conduite ;

Un pôle Pêche, avec piscine couverte pour la formation sur les premiers soins, secourisme

et sécurité du travail ; Un pôle Artisanat.

La superficie de la CMC Laâyoune-Sakia El Hamra s’étalera sur un terrain de 15 hectares, dont 9 hectares réservés pour des extensions futures, faisant partie du patrimoine des domaines privés de l’Etat, dans la ville de Laâyoune, et mobilisera une enveloppe budgétaire globale de 300 MDH, dont deux tiers seront dédiés aux Etudes et Travaux de Construction.

Le développement des compétences transversales et techniques sera au cœur de la formation des stagiaires, et ce par le biais des différents espaces pédagogiques qui seront mis à leur disposition, notamment le centre de langues et de softskills, le Career Center, les espaces de co-working, la Digital Factory, l’incubateur des entreprises, la médiathèque, etc.

La CMC sera également dotée d’espaces de rencontre, de terrains de sport et d’une cafétéria, ainsi que d’une Maison de stagiaires, offrant une capacité d’hébergement et de restauration de 300 lits et couverts, précise le texte du communiqué.

La construction de la plateforme de formation professionnelle multisectorielle sera exécutée selon un échéancier de 15 mois. Il est à mentionner que toutes les mesures préventives en vigueur pour lutter contre la pandémie du Coronavirus seront mises en œuvre et respectées sur les sites de construction.

L’OFPPT dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra

L’OFPPT est engagé dans l’accompagnement des acteurs régionaux dans l’effort de développement de la région Laâyoune-Sakia El Hamra et apporte son appui au plan de développement des provinces du sud, notamment à travers la diversification et la réingénierie de son offre de formation pour satisfaire les besoins en ressources humaines qualifiées des entreprises de la région, le renforcement et la modernisation de son réseau d’établissements et l’augmentation du nombre de places pédagogiques.

Le dispositif de formation de l’OFPPT de la région offre actuellement 8300 places pédagogiques à travers un réseau de 8 établissements de formation professionnelle couvrant 6 secteurs d’activités (Industrie, Tertiaire, NTIC & Offshoring, Transport et Logistique, Hôtellerie et Tourisme, BTP) sur 4 niveaux de formation (Technicien Spécialisé, Technicien, Qualification et Spécialisation) en plus du Bac Pro, du Parcours Collégial et de la Formation Qualifiante.

L’ouverture de la CMC de Laâyoune-Sakia El Hamra, prévue pour la rentrée de formation 2021-2022, permettra ainsi de porter la capacité d’accueil de l’OFPPT dans la région à plus de 10 000 places pédagogiques.

LNT avec CDP