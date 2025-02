Dans un contexte international marqué par de multiples défis, l’Océan Atlantique représente une opportunité stratégique pour renforcer la coopération mondiale et soutenir la croissance en Afrique, selon Karim El Aynaoui, Président exécutif du Policy Center for the New South.

Dans une analyse publiée par la Brookings Institution, M. El Aynaoui met en avant le potentiel de l’Atlantique comme un espace favorisant l’intégration économique et commerciale entre les pays riverains. Il estime que cet espace pourrait contribuer à atténuer les fragmentations géopolitiques en encourageant les échanges et les investissements.

Un environnement propice à l’intégration économique

L’analyse, publiée dans le cadre du rapport « Foresight Africa 2025-2030 », met en avant l’intérêt d’un dialogue élargi entre les États atlantiques pour promouvoir le développement durable et la stabilité. Comparé à d’autres régions, comme l’Indopacifique, l’Atlantique bénéficie d’un climat relativement apaisé et d’une proximité avec des économies majeures telles que celles des États-Unis et de l’Europe.

M. El Aynaoui rappelle également l’existence de cadres de coopération régionaux, notamment le Processus des États africains atlantiques, initié en 2009 à Rabat, qui vise à exploiter les opportunités offertes par l’Atlantique pour le développement du continent.

Parmi les initiatives phares évoquées, l’auteur met en avant le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, un chantier stratégique qui relierait 13 pays africains à l’Europe, facilitant ainsi l’accès aux ressources énergétiques.

De plus, il souligne l’importance de l’initiative annoncée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2023, qui vise à offrir aux pays du Sahel un accès à l’Atlantique en mobilisant les infrastructures marocaines, notamment les ports et les corridors logistiques.

L’Atlantique joue déjà un rôle économique significatif, concentrant 46 % de la population africaine, 55 % du PIB continental et 57 % du commerce intra-africain. Selon M. El Aynaoui, cet espace pourrait être davantage structuré pour encourager la connectivité entre les zones côtières et enclavées, facilitant ainsi le développement de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Pour que l’Atlantique devienne un véritable moteur de croissance, le chercheur préconise une coopération approfondie entre les communautés économiques régionales africaines, ainsi qu’un soutien aux initiatives dans des secteurs variés tels que l’énergie, la logistique et la recherche.

Il met en avant le rôle des universités et institutions de recherche, qui pourraient bénéficier de programmes d’échange et de partenariats entre les différents pays du bassin atlantique.

Enfin, il insiste sur la nécessité de mesures incitatives pour favoriser les investissements privés et garantir un cadre réglementaire stable permettant aux entreprises d’opérer efficacement dans l’ensemble de la région.

M. El Aynaoui conclut en soulignant que l’Atlantique a le potentiel de devenir un espace stratégique de coopération et de prospérité partagée, bénéficiant aux États riverains et à leurs partenaires internationaux.

